Offerte Amazon 22 ottobre fino al 50%: Harman Kardon, iRobot, Logitech, Garmin, Netatmo, Philips, tado, Arlo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Philips Lighting Hue Bridge 2.0 Controllo del Sistema + Hue Striscia LED, Bianco, 2 m [Classe di efficienza energetica A] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 99,36 euro Click qui per approfondire

tado° V3+ Controllo Climatizzazione Intelligente, Compatibile con Amazon Alexa, l’Assistente Google e HomeKit di Apple In offerta a 74,99 euro Click qui per approfondire

tado° Testa Termostatica Intelligente – Quattro Pack, prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento In offerta a 199,99 euro sconto 13% Click qui per approfondire

D-Link DSH-C310 Videocamera Omna, 180°, Full HD, Compatibile Apple Homekit In offerta a 143,22 euro sconto 35% Click qui per approfondire

Logitech Circle 2 Sistema Cablato di Videocamera di Sorveglianza Domestica, Interni/Esterni, Resistente agli Agenti Atmosferici, Bianco In offerta a 132,99 euro sconto 36% Click qui per approfondire

Arlo Baby Sistema di Baby Monitoring, Visione Notturna In offerta a 159,99 euro sconto 30% Click qui per approfondire

Netatmo Telecamera Wifi Interno, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NSC01-EU (Welcome) In offerta a 159,97 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Garmin GPS portatili Gpsmap® 64s In offerta a 184 euro sconto 47% Click qui per approfondire

D-Link DGS-1005P Router Switch 10/100/1000 GB, 5 Porte Gigabit PoE, senza Alimentazione Aggiuntiva In offerta a 49,99 euro sconto 29% Click qui per approfondire

D-Link DWR-953 Router 4G LTE Wireless Dual Band AC1200, 4 Porte LAN Fast Ethernet, Slot per Micro SD Card Integrato, 3 Antenne Esterne, Multi-WAN, Nero/Antracite In offerta a 114,99 euro sconto 50% Click qui per approfondire

D-Link DAP-1610 Range Extender Ripetitore Wi-Fi AC1200 Dual Band, 1200 Mbps,1 Porta LAN, Fast Ethernet, Compatibilità Universale In offerta a 30,99 euro sconto 38% Click qui per approfondire

Logitech K480 Tastiera Bluetooth Multi-Dispositivo, Layout Italiano, Nero In offerta a 33,99 euro sconto 35% Click qui per approfondire

Mouse Wireless Bluetooth Logitech MX Anywhere 2 AMZ per Windows e Mac, Compatto, Nero In offerta a 45,99 euro sconto 44% Click qui per approfondire

Electraline 62098 Multipresa Cubo Powercube 5 posti 2 Schuko + Spina Italiana, 3 Bivalenti 10/16A Italiane, Colore Nero, Cavo 1,5M [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 15,99 euro sconto 2% Click qui per approfondire

Electraline 62099 Multipresa Cubo Powercube 4 Posti con 2 USB 2.1A, 2 Schuko + Spina Italiana, 2 Bivalenti 10/16 Italiane, Colore Nero, Cavo 1.5M [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 22,89 euro sconto 7% Click qui per approfondire

iRobot Roomba 615 Robot aspirapolvere, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema di Pulizia a 3 Fasi, Maniglia Integrata In offerta a 199,90 euro sconto 33% Click qui per approfondire

Harman/Kardon Soundsticks III Sistema Altoparlante Suono Desktop a LED con Altoparlanti, Satellite Doppi e Subwoofer, per Dispositivi con Compatibilità Aux da 3,5 mm, Trasparente In offerta a 139 euro sconto 37% Click qui per approfondire

