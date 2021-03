Offerte Amazon 8 marzo fino al 36%: Ecovacs, Belkin, Microsoft, Xiaomi, TP-Link

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto diversi prodotti di queste liste:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Aspirapolvere Robot, ECOVACS DEEBOT OZMO 905, Laser, Aspira e Lava 2 in1, Incremento aspirazione, Barriere virtuali, modalità Personalizzata, Comando Tramite App e Alexa In offerta a 271,20 € – invece di 338,00 €

sconto 20% – fino al 08 marzo

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone| 1 abbonamento annuale | PC/Mac | Codice di attivazione via email In offerta a 59,99 € – invece di 59,99 €

sconto 0% – fino al 17 marzo

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 08 marzo

Proiettore, Vamvo L4200 Proiettore Portatile, Supporta 1080p Full HD, Mini Proiettore Videoproiettore Cinematografico 5800 Lumens con 50,000 Ore, Per TV Stick iOS/Android/Laptop/Regalo/HDMI/USB/ PS4 In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino al 08 marzo

Xiaomi Handheld Vacuum Cleaner, aspir, Scopa Elettrica Senza Fili, Plastic, Bainco, 350 W, 0.5 Litri, 72 decibeles In offerta a 229,44 € – invece di 229,44 €

sconto 0% – fino al 08 marzo

Xiaomi Mi Asciugacapelli Ionico, 1800 W, con Diffusore Magnetico, Circolazione d’Aria Calda e Fredda, Bianco [Versione Italiana] In offerta a 39,99 € – invece di 47,99 €

sconto 17% – fino al 08 marzo

Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500 Spazzolino, Motore Sonico a Levitazione Magnetica 31000 giri/min, Sensore Pressione, Riconoscimenti Gesti, Connessione App In offerta a 36,99 € – invece di 49,99 €

sconto 26% – fino al 08 marzo

Xiaomi Mi Monopattino Elettrico Pro 2, Versione Amazon con Lucchetto Incluso, 45 Km di Autonomia, Velocità Fino a 25 Km/h In offerta a 499,00 € – invece di 529,90 €

sconto 6% – fino al 08 marzo

Nuki Combo 2.0 (Smart Lock e Bridge) | Apple HomeKit, IFTTT, Amazon Alexa, Google Home | serratura Bluetooth elettronica | sensor della porta | apriporta automatico | Wi-Fi | iPhone e Android | Smart In offerta a 229,49 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino al 08 marzo

Dreame D9 Aspirapolvere Robot, 3000Pa Molteplici Funzioni di Impostazione Della Mappa,Navigazione LDS,Aspirapolvere Robotico ad Aspirazione Forte a Caricamento Automatico,Per Pavimenti Duri e Tappeti In offerta a 279,65 € – invece di 329,00 €

sconto 15% – fino al 08 marzo

LABISTS Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM Starter Kit, RPi Barebone con MicroSD 32GB, Tipo C Alimentatore 5.1V 3A, Ventola, Micro HDMI, Lettore di Scheda e Custodia Protettiva Nera (4-32) In offerta a 88,99 € – invece di 139,99 €

sconto 36% – fino al 08 marzo

Neewer 2pz Pannello Luce LED Dimmerabile 5600K a USB con Regolabile Stativo & Filtri Colorati per Riprese da Tavolo o Angolo Basso, Illuminazione a Colori, Foto di Prodotti/Personaggi & Youtube ecc. In offerta a 39,99 € – invece di 59,49 €

sconto 33% – fino al 08 marzo

MAXIJIN Copridivano Super Elasticizzato per Divano a 2 posti, coprisedili 1 Pezzo Coprisedili Jacquard Copridivano per Cani Pet Friendly Fodera per divanetto Aderente (2 Posto, Blu Navy) In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 08 marzo

TACKLIFE RTD37AC Utensile Multifunzione, 200W Ad Alte Prestazioni Utensile Rotante, 10,000-40,000 Giri/Min Strumento Multifunzione Alta velocità, Utilizzando Per Fai Da Te, Incisione e Così Via In offerta a 42,49 € – invece di 60,99 €

sconto 30% – fino al 08 marzo

Benma Lampade solari da esterni, luci solari, Lampade da parete per esterni, luci solari da giardino con sensore di movimento, angolo di illuminazione 120°, 5 m, [Classe energetica A+++] [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 18,59 € – invece di 21,88 €

sconto 15% – fino al 08 marzo

Benma Lampade solari da esterni, luci solari, Lampade da parete per esterni, luci solari da giardino con sensore di movimento, angolo di illuminazione 120°, 5 m, [Classe energetica A+++] [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 18,59 € – invece di 21,88 €

sconto 15% – fino al 08 marzo

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo TWS 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso In offerta a 26,34 € – invece di 30,99 €

sconto 15% – fino al 08 marzo

amzdeal Fondale Fotografico Kit – Supporto 3m * 2m, 3pcs 2m × 1.6m Sfondi Cotone Verde/Bianco/Nero, Treppiede Regolabile 65-200cm Fondali per Fotografia Ritratto Oggetto Registrazione Video In offerta a 49,99 € – invece di 62,99 €

sconto 21% – fino al 08 marzo

Belkin Boost Charge Caricabatteria da Parete GaN USB-PD 30 W (Caricabatteria USB-C per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Precedenti, MacBook Air, iPad Pro, Pixel, Dispositivi Galaxy ecc) In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 08 marzo

Microfono USB, TONOR Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Skype, Twitch, Discordia, TC30 In offerta a 29,99 € – invece di 36,99 €

sconto 19% – fino al 08 marzo

CAHAYA Leggio Musicale Pieghevole per Spartiti VERSIONE 2IN1 80-145cm Portatile e Professionale Leggio Spartiti Musicali da Orchestra con Custodia e Raccoglitore Musicale In offerta a 23,79 € – invece di 29,99 €

sconto 21% – fino al 08 marzo

Neewer Stand di Microfono Compatto da Terra con Supporto Clip per Microfono Altezza Regolabile 100-179cm in Ferro Durevole con Base Rotonda Solida, Smontabile per Trasporto Comodo (Nero) In offerta a 33,09 € – invece di 38,99 €

sconto 15% – fino al 08 marzo

Honor Magicwatch 2 Smart Watch, Fitness Tracker Attività Con Frequenza Cardiaca E Stress Monitor, Modalità Di Esercizio, 42 Mm, Nero In offerta a 118,00 € – invece di 118,00 €

sconto 0% – fino al 08 marzo

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo (Tapo L530E) In offerta a 10,49 € – invece di 14,99 €

sconto 30% – fino al 08 marzo

TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto tramite APP Tapo, Supporta Amazon Frustration-Free Setup (FFS), confezione da 2 pezzi In offerta a 16,90 € – invece di 19,90 €

sconto 15% – fino al 08 marzo

TP-Link Deco E4 Wifi Mesh, Dual Band AC1200, 2 Porte Ethernet 100Mbps, Modalità router e access point, Parental Control, 3 Pezzi con Copertura Fino a 370m2 In offerta a 92,65 € – invece di 110,00 €

sconto 16% – fino al 08 marzo

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).