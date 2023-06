Offerte Amazon del 20 Giugno fino al 49 € su Apple, Amazon Basics, Kable Direct, Ugreen

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 694 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – giallo In offerta a 1168,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1294,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,00 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,00 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB, Alimentatore USB C Compatibile con MacBook Air, iPhone 14/13, iPad, Samsung Galaxy S23 Ultra/S23+/S22, Google Pixel 7 Pro, Steam Deck

In offerta a 37,49 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino a 25 giu 23

UGREEN Cavo USB C PD 60W, Cavo USB Type C Ricarica Rapida 3A/20V, Compatible con Macbook Pro M2, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/A33, Huawei, Xiaomi, Steam Deck ecc 3m

In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a 25 giu 23

UGREEN Supporto Telfono da Auto gravità in Alluminio, Porta Cellulare Auto Bocchette d’Aria, Porta Telefono Auto per iPhone 14/14Pro/13/12/Mini/Pro Max/11, Galaxy S23/S22/S21, Huawei P40 Nero

In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% – fino a 25 giu 23

UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB 3 Porte, Alimentatore USB C Compatibile MacBook Air, iPhone 14/13, iPad, Galaxy S23 Ultra/S23+/S22, Google Pixel 7 PRO, Steam Deck, Blu

In offerta a 39,89 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 25 giu 23

UGREEN Cavo USB C PD 60W, Cavo USB Type C Compatible con MacBook PRO 16″ M2 Max 2023, iPad PRO/Air/Mini, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/A33, Huawei, OnePlus, Xiaomi, Steam Deck ECC 2m

In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a 25 giu 23

UGREEN Hub USB C HDMI 4K Adattatore USB C a USB 5 en 1 con 100W PD Carga Compatibile con MacBook Pro Air M2 M1 Chromebook Surface XPS iPad Pro Air Galaxy S23 S22

In offerta a 22,09 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a 25 giu 23

UGREEN Porta Cellulare Auto a Ventosa, Operare con Sola Mano, Supporto Cellulare Auto Universale Compatibile con iPhone 14 13, Galaxy S23 S22, Huawei P40, Xiaomi, OPPO, ecc

In offerta a 17,99 € – invece di 19,99 €

sconto 10% – fino a 25 giu 23

UGREEN 24W Caricabatterie Auto USB C PD3.0 20W USB A QC3.0 18W, Caricatore Auto 2 Porte per iPhone 14/13/12/SE 2022 iPad Pro Air Mini/Galaxy S22 S21A80/Huawei P40 P30/Xiaomi Redmi Note 7, Mi11 ecc In offerta a 15,85 € – invece di 19,99 €

sconto 21% – fino a 3 lug 23

Tristar VE-5951 Ventilatore con altezza regolabile ? 50 W ? 40 cm Ø ? Altezza regolabile 91-128 cm – 3 Velocità – Oscillante 85° In offerta a 47,75 € – invece di 82,99 €

sconto 42% – fino a 26 giu 23

KabelDirekt Cavo HDMI 4K con schermatura A.I.S, Progettato in Germania ? 5m ([email protected] per Una spettacolare Esperienza Ultra HD ? High Speed con Ethernet, Blu-ray/PS4/PS5/Xbox/Switch, Bianco) In offerta a 9,59 € – invece di 11,49 €

sconto 17% – fino a 3 lug 23

KabelDirekt Cavo 8K HDMI 2.1 Ultra High Speed, certificato ? 1m (48G [email protected] Hz, ultimo standard, ufficialmente omologato per una qualità impeccabile, perfetto per Gaming/PS5/Xbox, argento/nero) In offerta a 12,29 € – invece di 14,69 €

sconto 16% – fino a 3 lug 23

KabelDirekt 5x 1,5 m ? Cavo Ethernet, patch e di rete (connettori RJ45, per la massima velocità di trasmissione della fibra ottica, ideale per reti Gigabit/LAN, router/modem, switch, blu/nero) In offerta a 15,19 € – invece di 20,39 €

sconto 26% – fino a 3 lug 23

KabelDirekt 2m Cavo Antenna TV (Connettore coassiale Femmina gomito a 90° > presa coassiale Maschio diritta, supporta HDTV, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, Radio e TV), PRO Series In offerta a 9,69 € – invece di 11,59 €

sconto 16% – fino a 3 lug 23

KabelDirekt 5x 3 m ? Cavo Ethernet, patch e di rete (connettori RJ45, per la massima velocità di trasmissione della fibra ottica, ideale per reti Gigabit/LAN, router/modem, switch, blu/nero) In offerta a 15,59 € – invece di 22,24 €

sconto 30% – fino a 3 lug 23

morpilot Trasportino per Gatti e Cani, Portabile e Pieghevole, Morbido e Traspirante per Taglia Piccola, per Viaggio Sull’ Aereo con Tracolla e Ciotola In offerta a 29,39 € – invece di 34,59 €

sconto 15% – fino a 30 giu 23

Amazon Basics – Custodia per macchine fotografiche reflex, colore: Nero In offerta a 21,90 € – invece di 20,49 €

sconto -7% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Telecamera – supporto per illuminazione, alluminio, 2,04 m, confezione da 2 In offerta a 30,75 € – invece di 37,49 €

sconto 18% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Fascia da testa per fotocamera/videocamera GoPro In offerta a 10,29 € – invece di 14,99 €

sconto 31% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Zaino monospalla per fotocamere SLR, colore: Nero In offerta a 11,30 € – invece di 30,59 €

sconto 63% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Filtro di protezione UV – 52mm In offerta a 4,74 € – invece di 8,39 €

sconto 44% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Filtro di protezione UV – 55mm In offerta a 4,51 € – invece di 7,05 €

sconto 36% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Borsa a tracolla grande per fotocamera reflex e accessori, Nero con interno arancione In offerta a 48,37 € – invece di 51,84 €

sconto 7% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Custodia per trasporto GoPro, misura Extra-Small In offerta a 9,56 € – invece di 11,99 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Mini treppiede per smartphone In offerta a 9,68 € – invece di 13,58 €

sconto 29% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics, cavo HDMI, flessibile, 3 m In offerta a 5,63 € – invece di 8,07 €

sconto 30% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics, Cuffie On-Ear, leggere – Rosso In offerta a 14,84 € – invece di 32,40 €

sconto 54% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo Ultra HD HDMI 2.0 ad alta velocità, formati 3D supportati, con Audio Return Channel, 1,8 m In offerta a 6,48 € – invece di 9,67 €

sconto 33% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo HDMI 2.0 ad alta velocità, supporta Ethernet, 3D, video 4K e ARC, 3 m (standard più recente), Confezione da 10 In offerta a 22,76 € – invece di 97,90 €

sconto 77% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo audio ottico digitale Toslink, 1 m In offerta a 5,91 € – invece di 7,10 €

sconto 17% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavi HDMI 2.0 ad alta velocità, formati 3D supportati, con Audio Return Channel, 0,9 m e 4,6 m (confezione da 2) In offerta a 6,16 € – invece di 20,78 €

sconto 70% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo coassiale per audio digitale, 2,4 metri In offerta a 6,66 € – invece di 9,39 €

sconto 29% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo prolunga audio stereo maschio/femmina, 3,5 mm, 7,6 metri In offerta a 8,42 € – invece di 10,67 €

sconto 21% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo prolunga audio stereo maschio/femmina, 3,5 mm, 1,8 metri In offerta a 7,02 € – invece di 8,36 €

sconto 16% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo audio RCA da 1 maschio a 2 maschi, 2,4 metri In offerta a 8,84 € – invece di 11,89 €

sconto 26% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo intrecciato HDMI certificato premium, supporta Ethernet, 3D, 4K HDR e ARC (4K a 60 Hz, 18 Gbps), 1,8 m In offerta a 4,40 € – invece di 8,99 €

sconto 51% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo intrecciato HDMI certificato premium, supporta Ethernet, 3D, 4K HDR e ARC (4K a 60 Hz, 18 Gbps), 4,6 m In offerta a 6,23 € – invece di 15,99 €

sconto 61% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics Cavo adattatore da USB-C a HDMI (compatibile con Thunderbolt 3) 4K @30 Hz – 30,5 cm In offerta a 9,36 € – invece di 13,24 €

sconto 29% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Adattatore RCA a Y, 2 maschi verso 1 femmina, 30,5 cm In offerta a 6,59 € – invece di 9,18 €

sconto 28% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cable para subwoofer (7,6 m) In offerta a 8,47 € – invece di 11,29 €

sconto 25% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Adaptador de HDMI a VGA In offerta a 6,71 € – invece di 8,99 €

sconto 25% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo audio ottico digitale Toslink, 1,83 m In offerta a 7,84 € – invece di 9,69 €

sconto 19% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Cavo intrecciato HDMI certificato premium, supporta Ethernet, 3D, 4K HDR e ARC (4K a 60 Hz, 18 Gbps), 0,9 m In offerta a 4,57 € – invece di 8,89 €

sconto 49% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 20 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 8,07 € – invece di 9,99 €

sconto 19% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 48 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 12,81 € – invece di 15,86 €

sconto 19% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, ad alta capacità, 2400 mAh, pre-caricate, confezione da 24 In offerta a 22,70 € – invece di 34,16 €

sconto 34% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie ricaricabili AAA (confezione da 24), 800 mAh, pre-caricate In offerta a 17,04 € – invece di 21,47 €

sconto 21% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie alcaline AAA 1.5 Volt, Performance, confezione da 36 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 10,17 € – invece di 10,98 €

sconto 7% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 8 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 8,13 € – invece di 10,25 €

sconto 21% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 4 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 5,97 € – invece di 7,52 €

sconto 21% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie alcaline AAA 1.5 Volt, Performance, confezione da 20 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 8,32 € – invece di 8,99 €

sconto 7% – fino a 10 lug 23

