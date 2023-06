Muoversi fa bene e l’app Macadam ti paga per camminare

L’app Macadam paga gli utenti iPhone e Android per camminare: che sia per sport, per andare a lavoro, shopping o per il puro piacere di rilassarsi l’utente più si muove più ottiene gettoni o monte virtuali convertibili in euro.

L’app è stata creata da tre giovani francesi che nelle loro precedenti esperienze lavorative in start-up hanno affrontato giornate troppo lunghe al computer senza mai muoversi. L’idea di Macadam è nata per invogliare le persone ad adottare uno stile di vita più sano, per spronarle sempre a muoversi di più.

Dal debutto nell’ottobre del 2022 in Francia, Spagna e Italia la società dichiara un notevole successo e di contare già milioni di utenti nei paesi in cui opera, con l’obiettivo di espandersi nel resto dell’Europa e negli USA.

Come funziona Macadam

Una volta scaricata da App Store e installata su iPhone (da qui per Android) l’app Macadam richiede l’accesso al conta passi di iPhone o Apple Watch. Sempre in fase di primo avvio è richiesto il permesso dell’utente per accedere ai dati di Apple Salute per quanto riguarda il Dispendio di calorie attive, la Distanza camminata – corsa e Passi.

Oltre ai passi quotidiani, l’utente può partecipare a sfide, sia individualmente che in competizione con gli amici. Un sistema di classifiche sprona gli utenti di spingersi di più nella gamification.

“Abbiamo creato un intero universo intorno a Macadam, simile a un gioco per dispositivi mobili, con molti riferimenti popolari e grafiche non convenzionali. Nell’applicazione, i nostri utenti cercano di superarsi e apprezzano la possibilità di confrontarsi con gli amici”, dichiara Benjamin Daudignac, co-fondatore di Macadam.

Ogni sera, gli utenti possono convertire i loro passi in monete virtuali, che, raggiungendo una determinata quantità, possono essere scambiate in euro.

Tutela della privacy

Macadam dichiara che la privacy è una priorità per la società: l’app non impiega i dati GPS della posizione dell’utente e non ha alcun impatto sul consumo della batteria e autonomia del dispositivo. Lo sviluppatore assicura che i dati sono sempre anonimi e non verranno mai scambiati.

Chi cammina quotidianamente si sente più sano fisicamente e mentalmente

Il report di Macadam è stato realizzato a partire dai dati anonimi di oltre un milioni di utenti. L’87% ha dichiarato di aver notato un miglioramento della salute fisica o mentale dopo aver iniziato a camminare regolarmente. Il 12% ha anche riconosciuto che camminare porta anche a un risparmio economico.

Il 16% degli utenti ammette di camminare meno di un chilometro, mentre il 17% indica passeggiate tra uno e due chilometri. Il 38% dei soggetti di studio afferma di camminare tra tre e cinque chilometri, mentre il 31% cammina tra 6 e 10 chilometri. Solo il 4% affronta passeggiate che superano i 10 chilometri.

Interessanti le ragioni per cui gli utenti di Macadam scelgono di camminare invece di altre alternative di trasporto pubblico e privato. Il 51% ha risposto che il comfort durante la camminata è la cosa più rilevante per loro. Il 38% indica la salute come la principale motivazione per scegliere di camminare, infine l’11% cita ragioni economiche per camminare anziché utilizzare altri mezzi di trasporto pubblico o privato.

