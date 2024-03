Offerte di Primavera, sconti su cuffie e auricolari Philips, Soundcore, Sony, Marshall, LG e altri

Nelle Offerte di Primavera non mancano ovviamente tantissime cuffie e auricolari. Gli sconti in questo ambito sono una vera selva ma tra essi ce ne sono alcuni più significativi di altri o perché si tratta di promozioni rare o perché parliamo di occasioni su grandi marchi che a queste cifre non trovate da nessun’altra parte.

Diversi gli sconti “rari” che faranno felici i cercatori di affari nel campo della musica, come le Sony WH-1000XM4 considerate lo stato dell’arte in fatto di qualità del suono e riduzione del rumore; ma scorrendo la lista si trova in ribasso un po’ di tutto, tra modelli con cancellazione adattiva del rumore a quelli Hi Res Audio, altri che puntano al confort con morbidi cuscinetti in schiuma, e alcuni che resistono a pioggia e sudore, fino ad arrivare a svariate soluzioni ottimamente bilanciate per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo.

Di seguito l’elenco completo delle migliori cuffie e dei migliori auricolari in promozione selezionati da Macitynet:

A 129,00 € invece di 209,99 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

A 249,95 € invece di 349,95 € | sconto 29% – fino a 25 mar 24

A 99,00 € invece di 149,00 € | sconto 34% – fino a 25 mar 24

A 38,35 € invece di 52,99 € | sconto 28% – fino a 31 mar 24

A 29,99 € invece di 69,99 € | sconto 57% – fino a 25 mar 24

A 79,99 € invece di 17999,00 € | sconto 100% – fino a 25 mar 24

A 79,99 € invece di 219,90 € | sconto 64% – fino a 25 mar 24

A 249,99 € invece di 399,00 € | sconto 37% – fino a 25 mar 24

A 239,00 € invece di 380,00 € | sconto 37% – fino a 25 mar 24

A 109,99 € invece di 204,00 € | sconto 46% – fino a 25 mar 24

A 10,49 € invece di 19,99 € | sconto 48% – fino a 25 mar 24

A 69,00 € invece di 179,00 € | sconto 61% – fino a 25 mar 24

A 109,99 € invece di 179,00 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

A 85,00 € invece di 129,00 € | sconto 34% – fino a 25 mar 24

A 23,99 € invece di 49,99 € | sconto 52% – fino a 25 mar 24

A 23,99 € invece di 49,99 € | sconto 52% – fino a 25 mar 24

A 129,00 € invece di 199,99 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 32,99 € invece di 49,99 € | sconto 34% – fino a 25 mar 24

A 55,89 € invece di 79,99 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

A 59,55 € invece di 89,99 € | sconto 34% – fino a 25 mar 24

A 99,99 € invece di 149,99 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

Le altre Offerte di Primavera 2024

Per tutte le Offerte di Primavera 2024 di Amazon potete fare riferimento a sezione dedicata del nostro sito web. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e le offerte WOW che durano solo poche ore.