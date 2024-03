Epic chiederà commissione del 12% per le app distribuite sul suo store per iOS e Android

Nell’ambito della presentazione State of Unreal alla Game Developers Conference (GDC) 2024, Epic Games ha confermato di stare lavorando a un suo store per iOS e Android che dovremmo vedere prima di fine anno.

Epic ha riferito nuovi dettagli del marketplace di app per iOS in arrivo in Europa, spiegando che le commissioni previste sulle vendite sono del 12%.

L’azienda specializzata in giochi e nota per il “motore” grafico Unreal, ha riferito che i termini per gli sviluppatori saranno gli stessi richiesti per l’Epic Games Store su PC, dove è possibile distribuire giochi con una divisione dei guadagni 88%/12% (88% per lo sviluppatore e 12% per Epic). Con il programma opzionale “Epic First Run” gli sviluppatori di terze parti possono ottenere il 100% delle entrate nette provenienti dalle spese degli utenti su prodotti idonei durante un periodo di esclusività di sei mesi sull’Epic Games Store. Al termine del periodo di esclusività, la quota delle entrate ottenuta dagli acquisti degli utenti tornerà a essere di 88%/12%.

L’Epic Games Store (EGS) per dispositivi mobili arriverà entro fine anno. È presentato come il primo store multipiattaforma, orientato ai giochi e compatibile con Android, iOS, PC e macOS.

Il programma sarà aperto agli sviluppatori con un account sviluppatori di Epic Games (è possibile ottenerlo registrandosi sul sito dedicato).

Al fine di conformarsi al Digital Markets Act (DMA), Apple ha introdotto delle novità in iOS 17.4 con modifiche che includono nuove API per gli sviluppatori, più metriche per analizzare le app, funzionalità per motori browser alternativi, e opzioni per l’elaborazione di pagamenti nelle app e la distribuzione di app per iOS.

Nell’UE sono disponibili, tra le altre cose, nuove opzioni per la distribuzione delle app, con Nuove opzioni per distribuire app iOS da app marketplace alternative, fra cui nuovi strumenti e API che consentono agli sviluppatori di offrirle le proprie app iOS in download da app marketplace alternativi. Apple ha predisposto Nuovi framework e API per la creazione di app marketplace alternative, per consentire a chi sviluppa marketplace di installare le app e gestire gli aggiornamenti per conto di altri developer dalla propria app marketplace dedicata.

Apple ha predisposto una riduzione delle commissioni: le app per iOS sull’App Store pagheranno una commissione ridotta pari al 10% (per la maggior parte dei developer, e per gli abbonamenti dopo il primo anno) o al 17% sulle transazioni di beni e servizi digitali. Sono previsti fee per l’elaborazione dei pagamenti. Il Core Technology Fee prevede per le app iOS distribuite dall’App Store e/o da un’app-marketplace alternativi € 0,50 per ogni prima installazione per anno oltre la soglia di un milione.

Tra le prime aziende che proporranno uno store alternativo all’App Store di Apple, c’è MacPaw (ne abbiamo parlato qui).

Tutti gli sviluppi della vicenda Epc vs Apple sono disponibili da questa pagina.