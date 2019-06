Offerte lampo su Amazon del 20 giugno: Huawei, RavPower, Aukey, TaoTronics, Sandisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Huawei MateBook D Ultrabook PC 15.6″, 1080P FHD, Core i3-8130U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Home, Argento In offerta a 499,99€ sconto 17% Click qui per approfondire

Black+Decker DVA320J-QW Aspirabriciole 21.6 Wh, Ricaricabile, Batteria al Litio In offerta a 59,99€ sconto 20% Click qui per approfondire

RAVPower Caricatore USB da Muro a 3 Porte (30W, 5V/6A), con Output Massima fino a 2.4A, Compatto per iPhone XS XR X 8 7Plus, iPad, Galaxy S9 S8 Note 8 e Altri Dispositivi USB (Nero) In offerta a 11,65€ sconto 17% Click qui per approfondire

RAVPower Caricabatterie Wireless Ricarica Veloce 10W Compatibile con Galaxy S9 Note8, Standard Compatibile con Nexus Xperia Caricatore Senza Fili con 2 Bobine In offerta a 18,31€ sconto 17% Click qui per approfondire

meross Presa Intelligente Wifi Smart Plug Spina Wireless 16A 3680W, Funzione Timer, Compatible con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, Controllo Remoto via Andriod iOS App In offerta a 12,65€ sconto 15% Click qui per approfondire

Mpow Supporto Smartphone per Bocchetta Dell’aria Auto con Morsetto Regolabile a 3 livelli, Rotazione di 360 Gradi, Robusto Porta Cellulare da Auto Compatibile con iPhone, Galaxy, Huawei, Xiaomi, ecc In offerta a 6,79€ sconto 24% Click qui per approfondire

ESR Pellicola iPhone XS/iPhone X, Pellicola Vetro Temperato [2 Pack] [3D Massima Protezione a Copertura Totale][Applicatore per Installazione Facilitata] per Apple iPhone XS/X da 5,8 Pollici. In offerta a 9,99€ sconto 23% Click qui per approfondire

TaoTronics Altoparlante Bluetooth Impermeabile da Doccia Casse Portatili IPX 4 Vivavoce Forti Ventose A2DP / AVRCP Microfono Integrato per iPhone e Android Smartphone /Tablet/PC – In offerta a 15,20€ sconto 16% Click qui per approfondire

AUKEY Supporto Auto Magnetico a griglia di ventilazione supporto telefono auto universale per iPhone 7/6/5, Samsung Note 8/S8, LG e gli altri smartphone – Nero In offerta a 8,48€ sconto 15% Click qui per approfondire

YOUNGDO Bilancia Pesa Persona Digitale, Bilancia Impedenziometrica, Bilancia Elettronica Bluetooth,Bilancia da Bagno con 19 dati (BMI/BFR/Muscolo/Grasso corporeo/BMR ecc) Disponibile per 8 utenti In offerta a 27,15€ sconto 15% Click qui per approfondire

BRAVEEAGLE Scheda Micro SD SDA Scheda Memoria microSDXC U3 da 64 GB Scheda di Memoria Flash UHS-I velocità di Lettura Massima Fino a 80 MB/s per Videogiochi 4K e Flessibile (64GB U3) In offerta a 10,87€ sconto 31% Click qui per approfondire

TaoTronics Selfie Stick Treppiedi 3-in-1 Bluetooth 3.0 Bastone Selfie con Telecomando Estensibile Treppiedi in Alluminio Batteria Ricaricabile Compatibile con Smartphone Android/iOS In offerta a 18,60€ sconto 15% Click qui per approfondire

Mpow H18 Cuffie Bluetooth, Cuffie Cancellazione Attiva del Rumore, Autonomia 50 Ore,Noise Cancelling Headphones (ANC), Cuffie Bluetooth Senza Fili, Cuffie Audio Hi-Fi Basso, Cuffie per Cellulare/PC In offerta a 42,49€ sconto 21% Click qui per approfondire

Spigen Adattatore USB Tipo-C 3.1 a HDMI 2.0 [4K @60Hz] [Pairing Facile] Adapter Multimediale AV Digitale, Thunderbolt 3 Compatible with all USB Type C Devices, Galaxy, MacBook PRO, iPad PRO, di più In offerta a 11,59€ sconto 28% Click qui per approfondire

Hub USB C 6 in 1, Adattatore multiporta in Alluminio con HDMI 4K, 3 USB 3.0, 2 USB-C (Ricarica Rapida e trasferimento Dati) Samsung Dex Station Tipo C per MacBook PRO,MacBook Air, Samsung S9 In offerta a 24,99€ sconto 17% Click qui per approfondire

Unità CD/DVD Esterna USB3.0 Slim Portatile Esterno per Windows 2000/XP/Vista/Linux/7/8/10 Mac MacBook Pro/Air, Nero In offerta a 16,14€ sconto 19% Click qui per approfondire

VAVA USB C Hub, 8 in 1 Adattatore Hub USB C, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Porta 4K HDMI, Lettore di Schede SD&TFI, Type C per Ricarica, 3 Porte USB 3.0 per MacBook PRO e PC Portatili Windows In offerta a 40,79€ sconto 17% Click qui per approfondire

SanDisk 128 GB Cruzer Blade USB Flash Drive, Traditional, Nero In offerta a 30,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 99,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO Scheda di Memoria SDXC da 512 GB, Velocità di Lettura fino a 170 MB/s, Classe 10, U3, V30 In offerta a 229,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO UHS-II 64 GB, Scheda di Memoria SDXC Classe 10, U3, velocità di lettura fino a 300 MB/s In offerta a 109,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 179,99

fino al 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 32 GB per iPhone e iPad In offerta a 31,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk MicroSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 256 GB, Giallo (Yellow) In offerta a 89,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido, 120 GB, 2,5″, Sata III In offerta a 31,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Plus Unità SSD Interna da 2.5″, 1 TB, SATA III In offerta a 114,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

Sandisk SDCZ33-064G-B35 Chiavetta USB In offerta a 23,49

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Extreme PRO da 1 TB, M.2 NVMe 3D, Nero In offerta a 194,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Extreme PRO da 500 GB, M.2 NVMe 3D, Nero In offerta a 104,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 2TB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a 249,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 64 GB, fino a 100 MB/s In offerta a 20,49

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual M3.0 USB Flash Drive 64GB, fino a 150 MB/s In offerta a 21,49

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Blu In offerta a 31,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 128 GB, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1, FFP In offerta a 26,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 200 GB, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1, FFP In offerta a 51,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria SDXC Traditional, Velocità fino a 80 MB/sec, 128 GB, Classe 10 – In offerta a 31,99

fino 6/30/19 23:59

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.