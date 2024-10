Combo in offerta: monitor gaming e robot aspirapolvere

Pubblicità

Se siete alla ricerca di strumenti che possano migliorare la vostra esperienza di gioco o semplificare le pulizie domestiche, Geekmall mette a disposizione monitor Titan Army e aspirapolvere Proscenic, in grado di offrire soluzioni smart che possano soddisfare ogni vostra esigenza. In questo articolo, esamineremo alcuni dei migliori monitor da gioco e dispositivi offerti in sconto.

La prima delle periferiche in sconto è il monitor Titan Army P2710S. Si tratta di un pannello da gaming ideale per chi desidera prestazioni elevate e fluidità durante le proprie sessioni. Grazie al pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione 2K QHD e una frequenza di aggiornamento impressionante di 240Hz, offre immagini ultra nitide e transizioni rapide, perfette per i giochi d’azione.

Il supporto alla tecnologia Adaptive-Syn e il tempo di risposta di 1 ms eliminano i problemi di tearing e stuttering, garantendo un’esperienza di gioco immersiva. Inoltre, il monitor copre la gamma cromatica 95% DCI-P3 e dispone di certificazione HDR400.

Titan Army P2710S solitamente ha un costo di 269,99 euro ma con il codice sconto TITANARMY lo pagherete 259,99 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.

Se volete un monitor più grande in offerta è presente anche il Titan Army P27GR, perfetto per i giocatori che cercano un bilanciamento tra prestazioni e comfort visivo. Con una risoluzione 2K QHD e una frequenza di aggiornamento di 180Hz, questo monitor offre una qualità visiva superiore e una fluidità impeccabile. Il pannello è un IPS da 27 pollici, con tempi di risposta di 1 ms.

Dotato di tecnologia HDR10 e di una gamma cromatica 99% sRG, il P27GR è ideale anche per chi si dedica al design o alla creazione di contenuti. La modalità Game+ e la funzionalità PIP/PBP rendono l’esperienza di gioco ancora più versatile, mentre la bassa luce blu integrata protegge gli occhi durante lunghe sessioni di gioco.

Titan Army P27GR solitamente ha un costo di 169,99 euro ma con il codice sconto TITANARMY lo pagherete 159,99 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.

Ultimo dei monitor in offerta il modello TITAN ARMY P2510S. Questo è da scegliere se preferite un monitor di dimensioni più compatte. Con una diagonale da 24,5 pollici e una risoluzione QHD combinata con una frequenza di aggiornamento di 40Hz, questo monitor offre una densità di pixel eccezionale per immagini ultra nitide.

Dotato di un pannello IPS con tecnologia Adaptive Sync e un tempo di risposta di 1 ms, il P2510S assicura prestazioni di gioco fluide e reattive. Include 12 modalità di visualizzazione delle immagine, funzioni Game Plus e PIP/PBP per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco, oltre alla modalità Low Blue Light per proteggere la vista.

TITAN ARMY P2510S solitamente ha un costo di 239,99 euro ma con il codice sconto TITANARMY lo pagherete 229,99 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.

Proscenic F20A

Passando alle pulizie smart, invece, ecco l’aspirapolvere lavapavimenti wireless. Proscenic F20A è un aspirapolvere lavapavimenti multifunzione 3-in-1, capace di aspirare e lavare, così da offrire una soluzione completa per la pulizia della casa, con un’autonomia di 35 minuti e una potenza di rotazione di 380 giri al minuto per eliminare anche le macchie più difficili.

Il design a doppio serbatoio separa l’acqua pulita da quella sporca, garantendo una pulizia continua ed efficace. Inoltre, la funzione di autopulizia e asciugatura ad aria elimina il bisogno di manutenzione manuale. L’aspirapolvere dispone anche di un display LED e supporta comandi vocali multilingue.

Solitamente ha un costo di 229 euro ma con il codice sconto VQPY5WEB lo pagherete 199 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.

Proscenic Q8 Max

Altra offerta è il Proscenic Q8 Max, il robot aspirapolvere con stazione di svuotamento automatica. Con una potenza di aspirazione di 4.200Pa e un’autonomia di 200 minuti, questo dispositivo può coprire ampie superfici senza richiedere interventi manuali. La stazione di svuotamento automatico consente fino a 7 settimane di pulizia senza necessità di intervento.

Tra le principale caratteristiche spicca il sistema di navigazione LIDAR a 360 gradi, che garantisce una mappatura precisa degli spazi e la pianificazione efficiente dei percorsi di pulizia.

Con modalità di pulizia avanzate come Zigzag e Matrix, e un sistema di prevenzione degli ostacoli, Q8 Max è in grado di gestire qualsiasi ambiente domestico. Naturalmente, trattandosi di un robot connesso, il tutto è facilmente controllabile tramite app o comandi vocali.

Solitamente ha un costo di 255 euro ma con il codice sconto ZMBIHW8U lo pagherete 229 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.

Narwal Freo X Plus

Ancora, Narwal Freo X Plus, il robot aspirapolvere che trasforma la pulizia della tua casa con un’aspirazione ultra potente di 7800Pa e una spazzola antigroviglio, ideale per chi ha animali domestici.

Grazie alla tecnologia di compressione della polvere, sarà possibile godere di 7 settimane di pulizia completamente automatica, senza necessità di svuotare il sacchetto manualmente.

Il robot offre una tecnologia a triplo array laser per garantire una navigazione precisa, evitando gli ostacoli anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Solitamente ha un costo di 279 euro ma con il codice sconto NarwalXP70 lo pagherete 249 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.

Per questa e altre offerte il link GeekMall da cui partire è direttamente questo. La svendita totale termina il 22 ottobre prossimo.