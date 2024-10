Disponibili le nuove schede di memoria SanDisk SDXC e microSD Express

Pubblicità

Le nuove schede di memoria SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I da 2TB e SanDisk microSD Express, presentate all’inizio di quest’anno, sono ora disponibili.

Le schede in questione sono indicate come “progettate per rispondere alle crescenti esigenze dei complessi flussi di lavoro nel settore dei media e dell’entertainment (M&E)”, indicaye come ideali per trasferire contenuti ad alta risoluzione o catturare video in 4K.

La SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I da 2TB è indicata come la prima scheda di questo tipo da 2TB al mondo, le prestazioni arrivano fino a 250 MB/s in lettura e fino a 150 MB/s in scrittura quando abbini al lettore USB-A di schede come SD SanDisk QuickFlow UHS-I (venduto separatamente). La garanzia è “a vita limitata” e su Amazon nel momento in cui scriviamo costa 383,99€.

La SanDisk microSD Express – disponibile nei tagli da 128GB e 256GB, promette velocità di trasferimento fino a 4,4 volte superiori rispetto alla microSD UHS-I più veloce dello stesso produttore. Nel momento in cui scriviamo schede la microSD da 128GB su Amazon costa 55,99 euro, quell da 256GB costa 72,99 euro.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con una completa guida alla scelta delle schede di memoria SD, micro SD e altre ancora.