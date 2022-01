Offerte Weekend fino al 53% su Sony, Oppo, Xiaomi, Sennheiser, Hisense, Samsung, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Sony Wh-Ch710N – Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero) In offerta a 79,90 € – invece di 150,00 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black In offerta a 39,99 € – invece di 69,90 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Bubblegum Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 304,00 € – invece di 399,90 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi 11T 5G – Smartphone 8+256GB, Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 anni di garanzia) In offerta a 499,90 € – invece di 599,90 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Sportivo Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Tempo di Durata Fino a 24 Giorni per Sport In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Auricolari Bluetooth Earbud con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero In offerta a 214,99 € – invece di 299,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

ASUS MB169C+ Monitor Portatile, 15.6″, FHD (1920×1080), IPS, USB Type-C, Flicker Free, Filtro Luce Blu, QuickFit Virtual Scale, GamePlus, Custodia Smart Case, Peso 800g, Nero In offerta a 168,05 € – invece di 259,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

XIAOMI Mi Smart Kettle Pro Bollitore Intelligente, Connessione Tramite App, Controllo Touch, Acciaio Inossidabile, Capacità 1.5 L, Temperatura tra 40°-90°C, Bianco, Versione Italiana In offerta a 53,98 € – invece di 59,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Smart TV Xiaomi Mi P1 LED 43″ Ultra HD 4K [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 353,99 € – invece di 449,90 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Hisense 43AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 379,00 € – invece di 409,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Business Tv Serie BET-H da 70″, UHD 3,840 x 2,160, 250nit, operatività 16/7, Tizen, Dolby Sound System, HDMI, USB, Bluetooth, WIFI, BizTv app, Web Browser, Accesso da remoto, Nero [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1169,00 € – invece di 1169,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco In offerta a 269,00 € – invece di 379,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury, 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero In offerta a 32,99 € – invece di 69,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, Nero Grafite In offerta a 78,30 € – invece di 92,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

WD My Passport SSD 500GB portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

FITFIU Fitness MC-200 – Tapis roulant pieghevole, velocità regolabile fino a 14km/h, potenza 1500W, superficie di corsa 40x110cm, cardiofrequenzimetro, 12 programmi di allenamento, peso massimo 90kg In offerta a 318,70 € – invece di 349,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.