Le offerte Prime Day di Crucial portano SSD e RAM a prezzi d’occasione

Il Prime Day può essere l’occasione per dotare il vostro vecchio Mac o PC di un disco interno ultraefficiente e, grazie alla disponibilità dei tagli da 2 TB, di una capacità che non avreste mai immaginato.

Oltre a questo potete utilizzare tanti dei modelli di case per Hard Disk esterni per aggiungere tanta memoria operativa per video e foto da trasportare con voi o custodire in un luogo riservato per conservare le vostre memorie.

Sono in sconto anche le memorie per espandere PC di qualsiasi tipo e tutto con sconti che arrivano al 38% sul prezzo di listino.

Ecco la lista completa delle offerte valida fino al 14 Ottobre.



Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1(Z) fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici

In offerta a 81,99 € – invece di 131,99 €

sconto 38% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Crucial P5 1TB CT1000P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS)

In offerta a 122,99 € – invece di 154,87 €

sconto 21% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Crucial CT1000X8SSD9 1 TB X8 Portable SSD, Fino a 1050 MB/s, USB 3.2, USB-C, USB-A

In offerta a 134,99 € – invece di 170,60 €

sconto 21% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Crucial BX500 2 TB CT2000BX500SSD1(Z) fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici

In offerta a 153,79 € – invece di 241,99 €

sconto 36% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Crucial MX500 2TB CT2000MX500SSD1 fino a 560 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico

In offerta a 186,35 € – invece di 237,15 €

sconto 21% ; – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Crucial CT8G4SFS824A Memoria per Portatile da 8 GB Single Rank x 8, DDR4, 2400 MT/s, PC4-19200, SODIMM, 260-Pin

In offerta a 25,99 € – invece di 36,59 €

sconto 29% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Crucial CT8G4DFS8266 Memoria per PC da 8 GB Single Rank, DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, DIMM, 288-Pin

In offerta a 26,89 € – invece di 35,37 €

sconto 24% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire



Crucial CT16G4SFD824A Memoria per Portatile da 16 GB Dual Rank x 8, DDR4, 2400 MT/s, PC4-19200, SODIMM, 260-Pin

In offerta a 39,99 € – invece di 71,97 €

sconto 44% – fino al 14 ott 20

Click qui per approfondire