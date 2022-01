Offerte Amazon 3 gennaio fino al 54% su Apple, Beats, WD, Samsung, Lexar, Kingston, PreSonus

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1257,15 € – invece di 1479,00 €

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) In offerta a 195,30 € – invece di 279,00 €

Nuovo Apple AirPods Max – Grigio siderale In offerta a 444,90 € – invece di 629,00 €

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 128,99 € – invece di 199,95 €

Auricolari Powerbeats Pro wireless – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore- Nero In offerta a 198,67 € – invece di 249,95 €

WD 1TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 48,60 € – invece di 77,70 €

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 45,99 € – invece di 54,81 €

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu In offerta a 244,99 € – invece di 439,99 €

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0T SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 127,07 € – invece di 134,90 €

Samsung EVO Plus 2020-256 GB – MicroSDXC, classe 10, UHS-I, 100 MB/s, 90 MB/s In offerta a 30,60 € – invece di 33,29 €

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 128 GB In offerta a 15,29 € – invece di 18,99 €

Tappetino Mouse Gaming RGB Tappetino per il Mouse Gioco XXL Tappeto Mouse per Gamers PC Extra Grande 800*300mm*40mm Gaming Mousepad Antiscivolo Impermeabile per Computer e Laptop – 14 Modalità Luce In offerta a 13,25 € – invece di 16,99 €

sconto 22% con Coupon Speciale

Vicloon Tappetino Mouse Gaming XXL per Mouse e PC, Mouse Pad Antiscivolo Fondo in Gomma con Bordi Cuciti 900x 400x3mm Mappa del Mondo In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 359,00 € – invece di 469,00 €

PreSonus Eris E3.5, 3,5″, 2 vie, Alta Definizione Multimedia Monitor da Studio (Coppia) In offerta a 95,00 € – invece di 105,00 €

Marvel’s Spider-Man – PlayStation 4 In offerta a 36,32 € – invece di 46,80 €

Supporto TV universale, Orientare, Inclinare, Ruotare – Adatto per TV LCD/LED a Schermo Piatto tra 13 e 42 pollici – Estendibile di 38.5cm – Sostiene fino a 20kg – Foratura VESA Massima 200X200mm In offerta a 22,94 € – invece di 25,99 €

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 39,99 € – invece di 45,99 €

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica Bluetooth – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 77,99 € – invece di 99,90 €

Wacom OneByWacom Small Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 33,90 € – invece di 39,90 €

Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2″ Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 256 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Phantom Gray In offerta a 718,00 € – invece di 929,00 €

Samsung Smartphone Galaxy S21 Ultra 5G, Caricatore incluso, Display 6.8″ Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere, 128 GB, RAM 12GB, 5000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Phantom Silver In offerta a 895,30 € – invece di 1279,00 €

Oral-B Cross Action – Testine Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximise, Bianco, Confezione da 10 pezzi In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

Oral-B Pro 3-3900N Spazzolino Elettrico 2 Spazzolini, 3 Modalità di spazzolamento, Azione Sbiancante, Sensore di Pressione 2 Testine, Batteria Litio Idea Regalo, Bianco e Rosa In offerta a 59,99 € – invece di 129,99 €

Amazon Basics – Confezione da 2 lampadine a LED, con attacco Edison E27, piccole, da 14 W (equivalenti a 100 W), luce bianca calda, non dimmerabili [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 10,85 € – invece di 10,85 €

Govee Immersion TV LED Striscia, Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo App Compatibile con Alexa e Google Assistant per TV PC In offerta a 65,99 € – invece di 79,99 €

Govee Glide RGBIC Smart Wall Light, Decorazioni per la casa con sincronizzazione Musicale per Giochi e Streaming, Oltre 40 Scene dinamiche, Alexa e Google Assistant, 6 Pezzi e 1 Angolo [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

AKAI Professional MPK Mini MK3 White – Tastiera MIDI Controller USB a 25 Note con 8 Drum Pad Retroilluminati, 8 Manopole e Software Incluso (Bianco) In offerta a 89,00 € – invece di 99,99 €

GoXLR Mini – Mixer e interfaccia audio USB per streamer, giocatori e podcaster In offerta a 149,00 € – invece di 157,99 €

Ibiza Port10VHF-BT-WH Impianto audio portatile cassa attiva (500 Watt, ingressi USB SD MP3, 2 microfoni, cuffie, batteria integrata, telecomando) – bianco In offerta a 209,00 € – invece di 249,00 €

Fengyiyuda Cinturino Compatibile con Apple Watch Cinturino 42mm 44mm 45mm, Cinturini in Acciaio Inossidabile Maglia Metallo Milanese per iWatch Series 7/SE/6/5/4/3/2/1(42/44/45mm,Nero) In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

Rousig Mascherine FFP2 Certificate CE 30 pezzi Mascherina 3D Forma 5 Strati Senza Valvola Maschere Singolarmente Confezionate 6 colori In offerta a 32,99 € – invece di 32,99 €

YW 10 Pezzi Mascherine FFP2 Azzurro Certificati CE Alta Densità Filtrazione 5 Strati Sigillate Singolarmente e richiudibile (azzurro) In offerta a 11,99 € – invece di 11,99 €

Medisana FFP2 Maschera di Protezione Respiratoria, Maschera Antipolvere RM 100, 10 pezzi, in Sacchetto PE con Clip, Certificato CE2834, EU 2016/425, Testato TÜV In offerta a 11,99 € – invece di 19,95 €

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).