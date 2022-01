Offerte Amazon 4 gennaio fino al 41% su Apple, Kingston, SanDisk, Samsung, iRobot, Eve

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 382,99 € – invece di 382,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 24,75 € – invece di 24,75 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5″ SATA Rev 3.0, 120GB – SA400S37/120G In offerta a 20,99 € – invece di 34,99 €

sconto 40% – fino a 7 gen

Click qui per approfondire

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne M.2 2280 SATA Rev 3.0, 240GB – SA400M8/240G In offerta a 27,99 € – invece di 44,99 €

sconto 38% – fino a 7 gen

Click qui per approfondire

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/512GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 512 GB In offerta a 54,99 € – invece di 89,99 €

sconto 39% – fino a 7 gen

Click qui per approfondire

Kingston KC600 256G SSD SATA3 2.5″ – SKC600/256G In offerta a 37,99 € – invece di 59,99 €

sconto 37% – fino a 7 gen

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i3152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu In offerta a 349,90 € – invece di 449,00 €

sconto 22% – fino a 16 gen

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 359,00 € – invece di 469,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray In offerta a 259,00 € – invece di 439,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM S70A (S27A704), Flat, 27″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Nero In offerta a 299,90 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32″, 3840×2160 (UHD 4K), VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 329,00 € – invece di 429,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco In offerta a 269,00 € – invece di 379,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 359,00 € – invece di 469,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, W420 x D235 x H142mm (2 Livelli) In offerta a 22,09 € – invece di 27,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eve Light Strip – Striscia LED intelligente con tecnologia Apple HomeKit, bianco e colori a spettro completo, 1800 lumen, non richiede hub, Illuminazione adattiva [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 50,99 € – invece di 79,95 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eve Energy – Presa e Misuratore di Energia Intelligente, Programmazioni, Accensione o Spegnimento di Una Lampada o un Dispositivo Connesso, Siri, Non Richiede Bridge, Apple HomeKit, Bluetooth, Thread In offerta a 33,96 € – invece di 39,95 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EVE Motion Sensore di movimento wireless con tecnologia Apple HomeKit, impermeabilità IPX 3, Bluetooth Low Energy In offerta a 39,94 € – invece di 49,95 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eve Cam – Videocamera sicura per interni, privacy al 100%, funzione di Video sicuro di HomeKit, notifiche su iPhone/iPad/Apple Watch, sensore di movimento, microfono e altoparlante In offerta a 92,64 € – invece di 149,95 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eve Thermo – Valvola Termostatica Intelligente con Display a LED, Controllo Automatico della Temperatura, non Richiede Bridge, Bluetooth/Thread, Apple HomeKit, Made in Germany [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 54,39 € – invece di 79,95 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eve Door & Window, set di 3 – Sensori di contatto intelligenti per porte e finestre, notifiche (chiuso, aperto), nessun bridge, Bluetooth, Thread, Apple HomeKit In offerta a 101,87 € – invece di 119,85 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eve Water Guard – Rilevatore intelligente di perdite d’acqua, cavo rilevatore di 2 m (estensibile), sirena da 100 dB, allarme di perdite d’acqua su iPhone, iPad, Apple Watch (Apple HomeKit) [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 66,99 € – invece di 79,95 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eve Flare – Lampada LED portatile intelligente, resistenza all’acqua IP65 e ricarica wireless, non richiede bridge, bianco (Apple HomeKit) [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 74,99 € – invece di 99,95 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NEUE DAWN Green Screen 183 x 106 cm 16:9 schermo verde per video Pannello Chroma Key per Fotografia e Video Studio Portable 80 ” greenscreen schermo con treppiede supporto per sfondo fotografico In offerta a 86,09 € – invece di 86,09 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Neewer Verde Schermo 5x6ft/1.5×1.8m Montabile a Parete a Soffitto Chroma Key Sfondo Verde per la Rimozione dello Sfondo Pull Down Bloccaggio Automatico Guscio in Alluminio per Videogiochi in Streaming In offerta a 97,49 € – invece di 99,99 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Repeater 1200 International, ripetitore/estensore segnale WiFi AC+N, Dual Band (400 Mbit/s a 2.4GHz e 866 Mbit/s a 5 GHz), Mesh, Access Point WiFi, WPS, Interfaccia in italiano In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Supporto per Cuffie, New Bee Supporto per Cuffie Universale per Cuffie Over Sennheiser, Sony, Audio-Technica, Bose, Shure, AKG, Cuffie e Cuffie per display, Alluminio + TPU + ABS, Nero In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con Sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria In offerta a 39,99 € – invece di 48,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

meross Presa Intelligente Italiana Smart Plug(Type L), Spina WiFi, Compatibile con Apple HomeKit, Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16A, 2,4GHz In offerta a 23,39 € – invece di 36,99 €

sconto 37% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LENCENT Multipresa USB, Presa Multipla Salvaspazio, Adattatore Multipresa, 2 Porte USB (5 V, max 2,4 A), 3 Prese (2 ITA/ 1 Schuko Tedesco) 16A 4000W, Perfetto per Ufficio, Casa o Viaggio In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Beurer BF 410 Signature Line Black Bilancia Diagnostica XXL con Portata fino a 200 kg, 35 x 30 cm, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Beurer GS 235 Bilancia in Vetro con Superficie Antiscivolo e Magic Display, nero In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HOME KOKO LOOK Mascherine FFP2 Certificate CE BFE>95 Mascherina DPI conforme EN 149:2001+A1:2011 confezionata singolarmente In offerta a 34,99 € – invece di 34,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).