Offerte Amazon 5 gennaio fino al 69% su Xiaomi, Echo, Logitech, SanDisk, Rode, M-Audio

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Smartphone con Pantalla de 6,55” DotDisplay AMOLED FHD+ d In offerta a 294,99 € – invece di 378,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 38,99 € – invece di 44,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite Scopa Elettrica Senza Fili, 45 Minuti di Autonomia, 1.2kg di Peso, Due Livelli di Aspirazione, Ricarica Completa in 4.5h, Bianco, Versione Italiana In offerta a 95,00 € – invece di 149,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H, Purificatore d’Aria PRO H, Filtro HEPA, Area di copertura 200m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home; Display touch OLED, Bianco, Versione italiana In offerta a 229,99 € – invece di 299,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L EU In offerta a 79,99 € – invece di 89,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersona Digitale, Misurazione Precisa, Bluetooth Low Energy 5.0, Batteria a Lunga Durata, Design Semplice, Bianco, Versione Italiana In offerta a 24,21 € – invece di 34,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità – Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 67,98 € – invece di 114,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata, Bluetooth, Digitazione tattile, Tasti Retroilluminati, USB-C, PC/Mac/Laptop Windows/Linux/IOS/Android, Layout Italiano QWERTY – Nero Grafite In offerta a 69,99 € – invece di 114,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Intenso Alu Line – Chiavetta USB da 8GB – Pendrive USB 2.0, Antracite In offerta a 3,99 € – invece di 9,82 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 42,79 € – invece di 136,99 €

sconto 69% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Rode Microphones NT1 e AI-1 Kit completo da studio Microfono a condensatore cardioide da 1″ e interfaccia audio USB AI-1 In offerta a 319,00 € – invece di 349,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

M-Audio Keystation 61 MK3 – Tastiera MIDI Controller USB a 61 tasti, Controlli Assegnabili, plug-and-play (Mac/PC) + Pacchetto Software In offerta a 115,00 € – invece di 139,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto (Tapo L510E) [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 9,90 € – invece di 16,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Govee Glide RGBIC Smart Wall Light, Decorazioni per la casa con sincronizzazione Musicale per Giochi e Streaming, Oltre 40 Scene dinamiche, Alexa e Google Assistant, 6 Pezzi e 1 Angolo [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EastRock Leggio spartiti, leggio musicale pieghevole, spartito professionale portatile supporto portaspartiti in metallo regolabile per performance strumentali In offerta a 32,29 € – invece di 33,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Numark Party Mix Live – Console DJ a 2 Canali per Serato DJ Lite con Casse, Scheda Audio, Presa Cuffie, Controlli Pad, Crossfader, Jog Wheel e Luci da Discoteca In offerta a 124,90 € – invece di 139,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Casio Orologio Digitale Uomo con Cinturino in Acciaio Inox DBC-32D-1AES In offerta a 45,99 € – invece di 75,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).