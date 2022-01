Offerte Amazon 7 gennaio fino al 49% su Apple, Xiaomi, Sony, Lexar, Kingston, Belkin, M-Audio, Duracell

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 879,00 € – invece di 939,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 879,00 € – invece di 939,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro), Nero In offerta a 33,00 € – invece di 55,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia in Silicone (per iPhone 11) – Nero – 6.06 pollici In offerta a 27,00 € – invece di 45,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Cuffie Wireless Senza Cavi, Cancellazione Rumore con dual-Mic, Quick Paring, Compatibile con iOS e Android, Versione Italiana In offerta a 19,99 € – invece di 39,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Brand – Eono Cover Compatibile con iPhone 12 e iPhone 12 PRO, Custodia Anti Ingiallimento, Anti Graffio, Custodie iPhone 12, iPhone 12 PRO – Trasparente In offerta a 10,99 € – invece di 11,95 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Tappetino Mouse Gaming, Grande XXL, con 4 Porte USB, 14 Modalità RGB Luce, Base in Gomma Antiscivolo Tappetino, Tappetino Mouse a LED Esteso e Piatto per Velocità e Controllo, 800 x 300 mm In offerta a 17,59 € – invece di 24,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Sony DVP-SR760 Lettore DVD Full HD, USB, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 55,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Cavo Ultra HD HDMI 2.0 ad alta velocità, formati 3D supportati, con Audio Return Channel, 1,8 m In offerta a 6,11 € – invece di 6,62 €

sconto 8% con Coupon Speciale = ulteriore sconto 10% comprandone 4 – fino a scadenza sconosciuta

EasyULT Adattatore USB C a Micro USB [4 Pack], USB C Adapter USB Type C Adattatore Connettore per Galaxy S8/S8+,Huawei P10 Plus/Honor 8,LG G6 e Altri Dispositivi USB C (Nero) In offerta a 4,49 € – invece di 5,39 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2020 iPad PRO 10.5, iPro 9.7, iPad Air Mini 2 3 4, iPhone, Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio In offerta a 20,99 € – invece di 24,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne M.2 2280 SATA Rev 3.0, 240GB – SA400M8/240G In offerta a 27,99 € – invece di 44,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial RAM CT8G4SFRA266 8GB DDR4 2666 MHz CL19 Memoria Laptop In offerta a 29,99 € – invece di 36,59 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial RAM CT102464BF160B 8GB DDR3L-1600 SODIMM Memoria Laptop 1.35 V CL11 In offerta a 34,99 € – invece di 45,13 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/64GB USB 3.0, PenDrive, 64 GB, 1 Pezzo, Nero In offerta a 8,65 € – invece di 9,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Electraline 62019 Multipresa 9 Posti 3 Polivalenti Schuko 10/16A + 6 Bivalenti 10/16A-Cavo, Nero, 1.5 m [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = ulteriore sconto 10% comprandone 4 – fino a scadenza sconosciuta

HDMI Switch HDMI Splitter [email protected] | GANA Sdoppiatore HDMI bidirezionale 2 Ingresso a 1 Uscita o 1 In a 2 Out Alluminio Commutatore HDMI Supporta 4K 3D 1080P per TV/Blu-ray/Firestick/Xbox/PS3/4/5-Plata In offerta a 10,99 € – invece di 13,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Boost Charge Doppio Caricabatteria Wireless (2 Tappetini di Ricarica Wireless, 15 W, Ricarica Velocemente 2 Dispositivi nello stesso istante, come iPhone, AirPods, Galaxy, Pixel e altri), Nero In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Lampadine Led Con Sensore Crepuscolare, E27 Sensor Luce di Bianca Calda 3000K 10W 100W Equivalenza 806Lms Auto On/Off 2 Pezzis [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 17,99 € – invece di 17,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Stilosa – Lampada Ricaricabile da Tavolo senza fili – Luce LED Regolabile (Dimmer) con il Tocco – Casa e Ristorante – USB C – Lunga Durata – IP54 Uso Interno ed Esterno – Bianco Opaco [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 89,99 € – invece di 89,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

REHKITTZ Torcia LED Ricaricabile Militare Torcia 1300 Lumens Elettrica Alta Potenza COB LED Regolabile Portatile Torcia per Officina, Campeggio (18650 Batteria Ricaricabile & Base Magnetica Compresa) In offerta a 15,99 € – invece di 16,97 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

VIMAR 0A33101 Luce Notturna LED con sensore crepuscolare 220-230V 0,4W, 0.4 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 5,20 € – invece di 5,20 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Luce Notturna Bambini , Luce Notturna LED da Presa Automatica Plug-and-Play con Sensore Crepuscolare, Lampada Notturna Bianca Calda per Camerette, Soggiorni, Bagni, Corridoi, Scale, Camere da letto In offerta a 7,64 € – invece di 9,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Luce Notturna per Bambini Telecomandata, con Funzione Timer, Luce Calda e Luce Bianca, 3 Livelli di Luminosità Regolabili, Luce Notturna LED per Camerette, Corridoio, Garage, Bagno In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da comodino, caricatore usb multiplo, abat jour da comodino led, 4 porte di ricarica USB, smart touch luce bianca calda dimmerabile a 3 livelli e funzione RGB colori M-2 In offerta a 23,99 € – invece di 24,99 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Lampada da Scrivania LED, Lampada da Tavolo Magnetica con Sensore Wireless Touch e 3 Livelli di luminosita, Luce Scrivania con Porta di Ricarica USB per Lampada Lettura, Lavorare, Studio In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

M-Audio BX5 D3 – Cassa Monitor da Studio Attiva da 100 W con Woofer da 5″ e Controllo Acoustic Space, Riferimento per Produzione Musicale e Mixaggio In offerta a 88,00 € – invece di 114,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza In offerta a 111,20 € – invece di 179,00 €

sconto 38% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Duracell – NUOVO Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 12, 1.5 volt LR03 MN2400 In offerta a 9,49 € – invece di 11,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Varta 4006211391, Industrial AA Mignon Batterie alcaline LR6, Pacco da 40 pezzi In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

ALFAMED 50 Mascherine Chirurgiche Nere 100% Made in Italy, Mascherine Nere Certificate CE, Mascherina Nera Traspirante Con Nasello Regolabile, 3 Strati In offerta a 7,14 € – invece di 9,90 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

KARAEASY Mascherine Ffp2 Small Size Taglia Piccola Mascherine FFP2 Certificate CE Made In Italy Ffp2 Ente Certificatore Italia CE 2761 5 strati BFE ≥98% 50 Pezzi Mix In offerta a 44,99 € – invece di 44,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).