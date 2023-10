Office per PC e per Mac in super sconto, ecco l’offerta imperdibile

Microsoft Office è, senza dubbio, la suite di produttività più popolare al mondo, da utilizzare sia in casa, che certamente in ufficio. Che utilizziate Mac o PC Windows è davvero imprescindibile.

I prezzi dei listini ufficiali salgono sempre di più, anche perché Microsoft inizia a trasformare la suite in un prodotto a pagamento. Fortunatamente, Office è adesso più conveniente, dato i ricchi sconti che vengono proposto da Godeal24, dove si parte da appena 37,28 euro per Office 2021 per Mac. Ecco tutti gli sconti su licenza a vita per le suite Microsoft.

Grazie a queste offerte potrete godere di uno sconto fino all’ 84% di sconto su una licenza a vita di Microsoft Office 2021. Godeal24 sta offrendo la licenza per PC a 26,75€, rispetto al prezzo di vendita al dettaglio di 249,99€.

Ovviamente, dovrete affrettarvi, perché questa particolare offerta sarà attiva solo per i prossimi sette giorni. Anche se Apple fornisce una suite di produttività proprietaria, non c’è niente di simile a Microsoft Office. Gli utenti Mac spesso optano per Excel e Word per il massimo della produttività, dai report aziendali ai compiti scolastici.

L’offerta di Godeal24 per Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac include l’accesso ai programmi più importanti, tra cui i suddetti Excel e Word, ma include anche PowerPoint, Outlook, Teams (basic) e OneDrive.

Ricordiamo che le licenze che vi segnaliamo in basso sono a vita, così da poter pagare una sola volta senza abbonamenti ricorrenti.

Coloro che cercano Office su dispositivi Windows possono ottenere anche Office Professional 2021 a 26,75€. Inoltre, trovate anche chiavi per Windows 10/11 a partire da 7€.

Ecco tutte le promozioni attive:

Sconti su Windows con codice “MAC50”

Fino al 62% di sconto con codice MAC62

Fino al 50% di sconto su altri pacchetti Windows e Office (coupon “MAC50”)

Altri software per PC

L’affidabilità di Godeal24 si riflette nella buona reputazione online di cui gode e nelle numerose recensioni positive su TrustPilot, dove l’azienda è valutata “eccellente e eccezionale” nel 98% delle recensioni.

Ciò è dovuto alla qualità dell’esperienza di acquisto e ai tanti vantaggi offerti dal negozio: oltre alla possibilità di scegliere tra tanti prodotti originali con sconti fino al 90%, la consegna digitale vi permetterà di ricevere gli acquisti direttamente al vostro indirizzo email in pochi secondi dall’acquisto.

Godeal24 offre inoltre supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un servizio post-vendita a vita all’indirizzo [email protected].