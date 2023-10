Nella beta di iOS 17.1 riferimenti a Apple Pencil con USB-C

Nella beta di iOS 17.1 sono stati individuati riferimenti alla ricarica della Apple Pencil tramite USB-C, funzionalità che non esistono nelle attuali Apple Pencil di 1a e di 2a generazione (si abbinano e caricano via Lightning).

Lo riferisce il sito Macrumors evidenziando un messaggio individuato nella beta di iOS 17.1: “Connect to USB-C to recharge soon” (collegare a USB-C per ricaricare a breve), seguito da una ulteriore linea di testo che recita: “Apple Pencil Battery Very Low” (batteria Apple Pencil molto scarica).

Il messaggio potrebbe essere il riferimento a una nuova variante di Apple Pencil oppure un riferimento all’adattatore da USB-C a Apple Pencil che permette alla prima generazione di Apple Pencil di essere ricaricata con l’iPad di 10a generazione. L’Apple Pencil di prima generazione può essere collegata rimuovendo il tappo e collegandola al connettore Lightning sull’adattatore oppure rimuovendo il tappo e collegando l’Apple Pencil all’adattatore da USB-C, collegando l’altra estremità dell’adattatore all’iPad utilizzando il cavo USB-C fornito con l’iPad.

Il messaggio potrebbe anche fare riferimento a una nuova versione di iPad o di Apple Pencil in arrivo con connettore USB-C al posto del Lightning.

iOS 17.1 Beta 2 (21B5056e) changes:

– Double Tap support added to watchOS 10.1 Beta 2 for Apple Watch Series 9 and Ultra 2

– New Standby settings

Apple Pencil 3?

Also, code in beta 2 suggests that Apple might be planning an Apple Pencil 3 with USB-C charging support. The Apple… pic.twitter.com/3eeZuW9Zoq

— Steve Moser (@SteveMoser) October 3, 2023