Oggi arriva il pacchetto di servizi “Apple One”

Da oggi sarà possibile abbonarsi in alcune nazioni a diverse versioni del pacchetto di servizi “Apple One“, il bundle che offre Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud e altri servizi in un unico semplice piano. Con un solo abbonamento, gli utenti potranno sfruttare i servizi Apple preferiti sui loro dispositivi preferiti, inclusi iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac.

Il piano Individual include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50GB di spazio di archiviazione iCloud per € 14,95 al mese.

Il piano Family include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 200GB di spazio di archiviazione iCloud per €19,95 al mese e può essere condiviso con un massimo di sei persone in famiglia.

Il piano Premier, NON disponibile in tutte le nazioni, include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ e 2TB di spazio di archiviazione iCloud e può essere condiviso fra un massimo di sei persone in famiglia.

Apple One include un periodo di prova gratuito di 30 giorni per tutti i servizi ai quali gli utenti non sono ancora abbonati. Con Apple One, gli utenti riceveranno un’unica fattura ogni mese e potranno variare o annullare il piano Apple One facilmente e in qualsiasi momento. Con i piani Family e Premier, fino a sei famigliari potranno accedere a tutti i servizi inclusi con i loro account personali e le loro preferenze.

Il piano Premier come accennato non è disponibile in tutte le nazioni: è per ora destinato ad Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti, dove è disponibile anche Apple News+, mentre Apple Fitness+ (indicata come “la prima esperienza di fitness costruita per Apple Watch”) arriverà entro la fine dell’anno. I tempi di arrivo e attivazione di questo pacchetto in Italia non sono noti.