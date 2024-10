Sconti Prime d’autunno, i migliori affari per avere CarPlay e Android Auto su auto e moto

Pubblicità Sconti d’autunno Prime anche per chi ha Carplay e Android Auto. Sono numerosi i prodotti interessanti in questo ambito, capaci di estendere e potenziare le funzioni del sistema che interfaccia gli smartphone Apple e con sistema operativo Google, proposti con un forte ribasso. Ce ne sono di diversi tipi, tutti però partono da uno scopo:avere un Carplay in una versione senza fili. Grazie a questi accessori l’iPhone o il cellulare Android una volta abbinati a quelle vetture che hanno un CarPlay cablato si collegano automaticamente all’auto quando entrano nel raggio d’azione del sistema. I vantaggi? Intuibili; meno grovigli coi cavi, meno problemi nel trovare il telefono (che può stare anche nella borsa) e un sistema tuttosommato più “naturale” ed intuitivo. Ovviamente tutto funziona come sei ci fosse un cavo: telefono, mappe, musica, applicazioni. Unica differenza, manca la ricarica cui però molte auto ovviano con una piastra di ricarica wireless. Gli accessori che vi presentiamo qui sotto funzionano tutti più o meno alla stessa maniera, fatte le debite differente per potenza dei processori per il sistema con cui si collegano all’autovettura. Alcuni hanno un cavo, altri si innestano direttamente nella presa (in questo caso curate che ci sia spazio sufficiente). Tra le versioni da segnalare anche quella per quelle vetture prive del tutto di CarPlay o Android Auto. In questo caso abbiamo un display che si piazza sul cruscotto e che si collega, sempre in wireless, con il telefono. Da notare che ci sono anche alcuni modelli studiati per l’uso con la moto. Si tratta di display wireless che sia affiancano a quello della due ruote. In questo caso la comodità è anche più evidente: non c’è nessun supporto da collocare sul manubrio e il telefono sta nella tasca del giubbotto. Infine una particolarità: aziende come Ottocast e Carlinkit producono accessori che vi permettono non solo di trasformare Carplay Wired in Wireless ma anche di collegare un qualsiasi accessorio con uscita HDMI (Fire TV, console, sinto TV…) allo schermo della vostra autoradio dotata di Carplay con collegamento fisico. I prezzi dei prodotti che vi elenchiamo qui sotto sono molto convenienti. In alcuni casi sono anche al minimo storico. Controllate anche che, oltre che lo sconto d’autunno, non ci sia magari anche un coupon sconto extra. In questo caso il prezzo esposto può scendere anche di più. A 59,99 € invece di 99,99 € | sconto 40% – fino a 9 ott 24

A 55,00 € invece di 60,00 € | sconto 8% – fino a 9 ott 24

A 46,42 € invece di 69,99 € | sconto 34% – fino a 9 ott 24

A 87,99 € invece di 109,99 € | sconto 20% – fino a 9 ott 24

A 169,40 € invece di 259,99 € | sconto 35% – fino a 9 ott 24

A 189,53 € invece di 259,99 € | sconto 27% – fino a 9 ott 24

A 85,99 € invece di 119,99 € | sconto 28% – fino a 9 ott 24

