OnePlus e Sharge presentano Pouch Power Bank, la batteria SUPERVOOC 3-in-1

OnePlus e Sharge presentano Pouch Power Bank, il Power Bank dotato di tecnologia SUPERVOOC 3-in-1 con portabilità premium. Dopo un lungo processo di co-creazione, le due società sperano di ridefinire il concetto di ricarica in movimento. Ecco come.

OnePlus, noto nel settore tecnologico, in particolare degli smartphone, si è unito a Sharge, pioniera invece nei dispositivi di alimentazione mobile, per la creazione di questo Pouch Power Bank. Si tratta di una batteria portatile, caratterizzata da tecnologia SUPERVOOC 3-in-1, con un design orientato alla portabilità.

Il dispositivo ha già ottenuto il premio Gold Award ai MUSE Design Awards, stabilendo un nuovo standard nella ricarica in movimento.

Il Pouch Power Bank offre una soluzione di ricarica versatile grazie al suo design compatto e alla presa richiudibile integrata. Non solo, propone un collegamento magnetico, una custodia a scatto per il cavo e un corpo ergonomico che facilita la presa. Questo lo rende compagno ideale per chi ricarica spesso in movimento.,

Caratteristiche tecniche

Equipaggiato con una batteria da 10.000mAh, il Pouch Power Bank assicura lunghe sessioni di utilizzo. È compatibile con la tecnologia di ricarica SUPERVOOC e supporta i protocolli QC4.0, QC3.0, PD3.0 e PD2.0. Sebbene progettato per i dispositivi OnePlus, è compatibile anche con molti altri dispositivi sul mercato, restituendo dunque una maggiore versatilità di utilizzo.

OnePlus ha integrato numerosi miglioramenti grazie ai feedback della community. Il tappo del cavo ora presenta un blocco rotante per una posizione stabile durante la ricarica, migliorando sia l’estetica che la funzionalità.

La forza magnetica tra il power bank e il caricatore è stata potenziata, mentre la lunghezza del cavo è stata aumentata da 50 cm a 70 cm, per garantire un equilibrio tra estetica e praticità.

Prezzi e disponibilità

Il Pouch Power Bank è disponibile per l’acquisto sul sito di Sharge al prezzo di 91,22€.

Fino al 9 giugno 2024, è possibile usufruire di una promozione di lancio con uno sconto del 20% sul prezzo di base. Per tutte le notizie su OnePlus il link da seguire è direttamente questo.