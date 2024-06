Aptoide per iOS, l’App Store alternativo per i giochi è pronto

Pubblicità

Tra due giorni su iPhone arriverà Aptoide, un nuovo App Store alternativo incentrato sui videogiochi che si distingue da quelli già presenti per essere il primo con acquisti in-app ad essere approvato da Apple.

Il lancio come dicevamo avverrà giovedì ma sarà soltanto su invito: sono già state raccolte più di 20.000 iscrizioni, e di giorno in giorno l’azienda prevede di rilasciare dai 500 ai 1.000 codici di ingresso, in modo da distribuire la crescita in maniera graduale e setacciare al meglio le segnalazioni inviate dai giocatori.

Aptoide nasce su Android come alternativa al Play Store di Google per i videogiochi, ed è quello che farà anche su iOS almeno in questa prima fase; più avanti, se ci sarà spazio e modo, verranno integrati altri contenuti e servizi.

Si comincerà con 7 giochi tra Solitario, Charaders e Mahjong, con la promessa di aggiungerne di nuovi ogni settimana, obiettivo questo che non dovrebbe essere troppo difficile da raggiungere visto che secondo la società più di 100 sviluppatori si dicono interessati a farne parte, e circa 30 delle offerte pervenute sarebbero già in fase di integrazione.

La differenza la faranno gli acquisti in-app

Abbiamo già parlato di come la tassa CTF (Core Technology Fee) di 0,50 € che Apple intende imporre per ogni installazione annuale spaventi i piccoli sviluppatori, e proprio a questa pare che Aptoide abbia trovato una soluzione diversa.

Mentre infatti App Store alternativi come Setapp e AltStore la ammortizzano imponendo un abbonamento agli utenti, la società di Aptoide avrebbe deciso di coprire i costi caricandoli sulle spalle degli sviluppatori attraverso una piccola commissione sugli acquisti in-app; ma non esclude che più avanti, se le cose dovessero andare bene, possa anche decidere di eliminare del tutto questa commissione.

Tutto comunque ruoterebbe intorno agli acquisti in-app, che è la vera novità rispetto a tutti gli altri App Store alternativi attualmente approvati da Apple. L’azienda punta molto su questo formato: come sottolinea anche lo stesso amministratore delegato, Paulo Trezentos, proprio perché garantiranno il sostentamento della piattaforma, le app con acquisti al loro interno faranno meno fatica ad emergere rispetto alle altre.

Come installare Aptoide su iOS

Come dicevamo il lancio avverrà Giovedì 6 Giugno intorno alle ore 10:00 AM italiane. Per installare il negozio sarà sufficiente visitare questa pagina da Safari su iPhone e seguire le istruzioni su schermo. Se non ci saranno cambiamenti dell’ultimo minuto, sarà sufficiente:

cliccare su Ok sul messaggio popup in cui si permette l’installazione dell’app al di fuori dall’App Store di Apple;

in cui si permette l’installazione dell’app al di fuori dall’App Store di Apple; andare sulle impostazioni di iPhone e accettare l’installazione di Aptoide;

e accettare l’installazione di Aptoide; tornare al sito e cliccare su Installa;

e cliccare su Installa; portare a termine l’installazione cliccando nuovamente sul pulsante Installa.

Ricordiamo che le nuove leggi DMA entrate in vigore in Europa il 7 Marzo hanno aperto le porte agli App Store alternativi su iPhone, dando una spinta anche al proliferarsi dei browser.