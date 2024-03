OPPO Reno10 Pro è in super offerta a 426 euro su Amazon

Non chiamatelo medio gamma, OPPO Reno 10 Pro ha tutto quello che serve per non farvi rimpiangere gli smartphone di fascia alta. Al momento si acquista in super offerta su Amazon ad appena 426 euro, direttamente a questo indirizzo.

OPPO Reno10 Pro 5G (che abbiamo recensito a questo indirizzo) propone un design sottile e leggero e al corpo curvato in 3D, che lo rende visivamente più sottili offrendo al tempo stesso una presa più comoda.

Sulla parte posteriore è stata utilizzata una tecnica avanzata di fusione per creare un design bicolore intorno alla fotocamera, utilizzando materiali in vetro e metallo. La parte superiore di questa area ospita la fotocamera principale, mentre la metà inferiore è dedicata alla Telephoto Portrait Camera e alla Ultra Wide-angle Camera da 112°.

Il dispositivo accoglie uno schermo curvo 3D da 120Hz con un rapporto del 93%, con cornici sono davvero sottili, con un bordo inferiore di 2,32 mm e i bordi di sinistra e destra di 1,57 mm. Lo schermo è da 6,7 pollici e supporta 1 miliardo di colori.

Quanto al versante multimediale, OPPO Reno10 Pro 5G presenta un set di fotocamere posteriori con sensore principale IMX890 da 50 MP, Telephoto Portrait IMX709 da 32 MP e Ultra Wide-angle Camera IMX355 da 8 MP da 112°. La fotocamera anteriore per selfie da 32 MP invece, è dotata di un sensore aggiuntivo IMX709.

Supporta la tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 80W; questo vuol dire che OPPO Reno10 Pro 5G può essere caricato al 100% in circa 28 minuti.

OPPO Reno10 5G Pro solitamente costa 649,99, ma al momento si porta a casa a 426 euro cliccando su Amazon direttamente a questo indirizzo.

