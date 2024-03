Reolink 2K, videocamera di sicurezza a ricarica solare e doppio sconto a 70 euro

Amazon sta dando davvero tanto spazio alle camere di sicurezza. In questi giorni tra le offerte per la primavera sono davvero tantissime le periferiche del genere in sconto. Tra queste vi segnaliamo la Realionk 2K, nata per gli spazi esterni, ha anche un pannello solare per un’autonomia pressoché infinita. La si può acquistare a questo indirizzo a 70 euro circa grazie ad un doppio sconto.

Tra le peculiarità della camera di sicurezza la impermeabile IP65, dunque adatta per gli esterni. Inoltre, questa reolink 2K elimina il fastidio dei cavi grazie alla connessione Wi-Fi 2,4 GHz. Dotata di un robusto pannello solare e resistente alle intemperie IP65, questa telecamera wifi per esterni funziona anche in condizioni atmosferiche difficili.

La telecamera con pannello solare opera in modo indipendente, garantendo un’energia verde e ininterrotta ovunque all’esterno. In alternativa, può essere ricaricata tramite l’adattatore universale 5V 2A.

La telecamera senza fili per esterni rileva il movimento di persone e veicoli, fornendo immediati avvisi tramite notifiche push, e-mail e suoni personalizzati. Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, è possibile anche una comunicazione a due vie da remoto.

Permette di registrare tramite cloud Reolink, ma anche di sfruttare una qualsiasi scheda SD (fino a 128 GB) per l’archiviazione locale. In entrambi i casi, sarà possibile memorizzare i video degli eventi registrati.

Solitamente questo bundle Reolink 2K con pannello solare ha un costo di 99 euro, ma grazie agli sconti della primavera la si acquista a 79,99 euro. Inoltre, selezionando il codice sconto presente sulla pagina Amazon, sarà possibile ottenere un ulteriore sconto del 6%.

