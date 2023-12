OPPO RENO 8 PRO, incredibile al prezzo di 365 euro su eBay

Se siete alla ricerca di uno smartphone iconico, che abbia tutte le caratteristiche di un Pro e che costi poco, allora OPPO Reno8 Pro è quello che fa per voi. Al momento lo acquistate a 365 euro direttamente su eBay a questo indirizzo nella colorazione nera, mentre da qui si acquista nella variante verde acqua con garanzia Italia.

OPPO Reno8 Pro, che abbiamo recensito a questo indirizzo, si distingue per l’implementazione della Neural Processing Unit (NPU) di imaging MariSilicon X, che promette capacità videografiche avanzate. Grazie a questa tecnologia, il terminale riesce a catturare video 4K Ultra Night, garantendo riprese nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Uno degli elementi distintivi di questa serie è la rapida esperienza di ricarica offerta da OPPO. In questo caso il terminale supporta la tecnologia SUPERVOOC da 80W che consente di caricare la batteria da 4.500 mAh al 50% in soli 10 minuti e al 100% in appena 30 minuti.

Il Reno8 Pro 5G è davvero sottile, con uno spessore di soli 7,34 mm e un peso di 183 grammi. A livello di display monta un AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento, mentre dal punto di vista tecnico Reno8 Pro 5G presenta un SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX, supportato da 8GB di RAM LPDDR5 e uno storage interno da 256GB con tecnologia UFS 3.1.

Si tratta di uno smartphone assolutamente valido e in grado di non temere confronti ancora oggi. Potete acquistarlo al prezzo scontato di 365 euro direttamente su eBay a questo indirizzo. Lo trovate anche nella variante verde allo stesso prezzo e dallo stesso venditore professionale affidabile.