Segway Cube è la power station da battaglia

Quando qualcuno dice Segway immediatamente viene in mente l’innovativa pedana elettrica a due ruote, decisamente più comoda di un monopattino, inizialmente usata dagli agenti di polizia per il servizio di pattugliamento e poi spopolata nel mercato consumer; ebbene, questa azienda con i dispositivi Cube è appena entrata in un nuovo mercato, quello delle grandi batterie power station, stazioni di alimentazione ad elevata potenza.

La linea appena annunciata si chiama Cube e attualmente si compone di due modelli, il Cube-1000 e il Cube-2000, rispettivamente con capacità di 1 e 2 kWh; anche se è già stata anticipata una terza unità, il Cube-BTX-1000, che sarà contraddistinta da una batteria indipendente espandibile, e due pannelli solari, modelli SP100 e SP200 da 100 e 200 Watt.

Caratteristiche

Il punto di forza della gamma è dato dal design a batterie modulari impilate, che consente di aggiungere fino a cinque batterie (da acquistare a parte) da 1 kWh l’una, adattando così la configurazione in base alla situazione, dalla classica gita fuori porta a un sistema di backup energetico domestico in caso di blackout.

La potenza di uscita dei due Segway Cube è di 2.200 Watt AC, mentre il consumo energetico supportato è di massimo 4.400 Watt, il che è ottimo se consideriamo che il consumo medio giornaliero di una famiglia è di circa 3.000 Watt. E l’erogazione dell’energia viene regolata automaticamente in base al dispositivo collegato evitando al contempo il sovraccarico.

Questa nuova serie usa uno scheletro in lega di magnesio AM60B che rende la struttura molto robusta, mentre le celle di alimentazione sono composte al litio-ferro-fosfato di grado automobilistico con certificazione IPX3, per il quale l’azienda promette una lunga durata anche in contesti particolari come luoghi umidi, ad alte temperature o con un elevato livello di nebbia salina, oltre che in caso di urto. Le batterie invece sono certificate IP56.

Ciascun Segway Cube è inoltre dotato di una porta di ricarica da 800 Watt per la ricarica in auto o con pannello solare. Se si usa la ricarica rapida AC a 1.250 Watt è possibile ricaricare completamente il Cube-1000 in circa 1,2 ore e il Cube-2000 in poco meno di 2 ore.

Segway Cube, disponibilità e prezzi

Entrambi i Segway Cube arrivano nella prima metà di dicembre e saranno distribuiti in Italia da Attiva. Il prezzo di listino è di 1.099 € per il Cube-1000 e 1.799 € per il Cube-2000.

Tutte le notizie sui prodotti Segway in questa sezione del nostro sito.