JBL Clip 4 a solo 39,99€, piccolo ma potente speaker perfetto anche come regalo di Natale

Un piccolo ma elegante, efficiente ed originale speaker buono anche come regalo di Natale? Lo trovate su Amazon con il JBL Clip 4 che va in sconto al minimo, 39,99€ invece di 64,99€ (prezzo di listino).

Questo accessorio è perfetto per ascoltare la musica caricata su un telefono ad un volume più alto e con un’ottima qualità, più ricca di bassi rispetto a quello di cui sono capaci gli altoparlanti integrati in uno smartphone.

È piccolissimo e per questo si può portare sempre con sé; a questo scopo c’è anche un moschettone integrato che può funzionare sia per allacciarlo ad un zaino oppure come piccola maniglia.

È anche resistente ad acqua e polvere: la certificazione waterproof e dustproof IPX67 rende lo speaker Clip 4 ottimo per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia.

L’autonomia è molto buona. Con una sola ricarica, la cassa ricaricabile Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth.

Da segnalare, infine, lo stile: è caratterizzato da tessuti variopinti e da una forma ovale perfettamente impugnabile.

JBL Clip 4 costa 64,99 se acquistato direttamente da JBL. In circolazione si può trovare a qualche cosa di meno, ma il prezzo di 39,99 € è di gran lunga il più basso che troverete e anche il più basso di sempre.