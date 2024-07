Ora più facile passare da Google Foto a Foto di iCloud

Pubblicità

Google ha annunciato la disponibilità di uno strumento che permette di trasferire foto e video dal servizio Google Foto (servizio offerto da Google che offre la possibilità archiviare foto e video da un dispositivo o da Google Drive) a Foto di iCloud (servizio di Apple per archiviare foto e video in modo sicuro in iCloud e tenerli aggiornati su iPhone, iPad, Apple Vision Pro, Mac, Apple TV e iCloud.com), con tanto di album e relative descrizioni.

Google spiega che è possibile trasferire una copia delle foto, dei video, degli album e delle descrizioni salvati nel proprio account Google a un altro servizio.

Le foto e i video non vengono eliminati dal proprio Account Google dopo il trasferimento (è possibile eliminarle successivamente).

I formati supportati sono: Npg, .png, .gif, .webp, .avif e la maggior parte dei file RAW per quanto riguarda le foto; mp4, .mov, .m4v, .mpg, mkv, .mod, .mmv, avi, .divx, .tod, .wmv, .asf, .3gp, .3g2, .m2t, .m2ts e .mts per quanto riguarda i video.

In questo documento di supporto di Google sono indicati i passaggi da seguire.

Apple mette da tempo a disposizione uno strumento simile per l’operazione contraria (portare le foto da Google Foto a iCloud). Questi tool che consentono di portare foto e video dall’uno all’altro servizio, nascono nell’ambito di della “Data Transfer Initiative”, iniziativa open source per la portabilità dei dati, progetto presentato da Google nel 2018 e che vede tra i partner dell’iniziativa Facebook, Microsoft, Twitter e Apple. L’idea è di fornire agli utenti strumenti utili per effettuare la portabilità dei dati da un fornitore di servizi all’altro in modo semplice e soprattutto sicuro, di fatto garantendo anche quanto previsto anche dal GDPR, regolamento europeo che, tra le normative, prevede anche il principio di portabilità dei dati.