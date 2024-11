Ora i video su YouTube si condividono direttamente da iPhone

Pubblicità

YouTube offre di nuovo la possibilità di condividere video direttamente dalle opzioni di condivisione standard di iPhone; in altre parole possiamo condividere un video direttamente su YouTube aprendo l’app Foto di iOS o altre app che consentono di gestire video.

La possibilità di condividere video è comoda per caricare short o video al volo, indicando titolo, descrizione, visibilità e altre opzioni.

La novità è integrata nella versione 19.47.7 dell’app YouTube per iOS e bisogna prima aggiornare l’app (scaricandola dall’App Store) per vedere apparire YouTube negli elementi di condivisione. Dopo l’aggiornamento dell’app è possibile aggiungere YouTube tra le app preferite per la condivisione: aprite l’app Foto, selezionate un video, selezionate il simbolo per la condivisione (il piccolo quadratino con la freccia sul lato superiore), scorrete le varie app che consentono la condivisione, selezionate “Altro”: appare l’elenco dei Preferiti; selezionate “Modifica” (in alto a destra), poi il segno “+” vicino a YouTube nell’elenco in basso e poi “Fine” in alto a destra.

In precedenza YouTube appariva automaticamente nelle opzioni di condivisione standard di iPhone, ma questa comoda opzione era stata rimossa nel 2018 ed era diventato più complicato caricare direttamente video dall’app.

Nella descrizione sull’App Store dell’ultimo aggiornamento dell’app YouTube non si fa riferimento alle opzioni di condivisione; gli sviluppatori riferiscono genericamente di avere “riparato i sistemi di trasmissione dei video e corretto alcuni bug”.

L’ultima versione di YouTube richiede iOS 15/iPadOS 15 o segunti, “pesa” 304,8 MB e si scarica dall’App Store. YouTube offre anche l’app per Apple TV.