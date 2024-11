Nuova tecnologia CarPlay in arrivo in Europa

Pubblicità

Apple ha registrato presso l’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale che si occupa di marchi, loghi e modelli nell’UE) immagini che fanno riferimento alla tecnologia CarPlay di nuova generazione, elemento che lascia immaginare che questa non dovrebbe essere lontana dal lancio.

Lo fa notare il sito statunitense Macrumors spiegando che nell’archivio europeo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale che gestisce le domande di deposito di marchi, appaiono varie immagini con esempi di interfacce e quadri di bordo, compreso un quadro strumenti che sembra far riferimento al marchio Audi.

Mostrando in anteprima la tecnologia CarPlay di nuova generazione nel giugno del 2022, Apple aveva indicato Audi tra le aziende che si erano impegnate a offrirla; la casa automobilistica tedesca non ha ad ogni modo mai ufficialmente confermato impegni specifici.

A inizio di questo mese altri riferimenti al nuovo CarPlay sono apparsi nella beta di iOS 18.2, aggiornamento che nel momento in cui scriviamo è nelle mani di sviluppatori e beta tester e che dovrebbe essere rilasciato a inizio dicembre nella versione definitiva per tutti. Nella beta di iOS 18.2 sono stati individuate le icone ridisegnate “Clima” e “Media”, elementi che sono apparsi la prima volta in iOS 17.4, altro elemento che lascia immaginare qualche novità in arrivo per CarPlay.

Apple ha fatto in precedenza sapere che la nuova generazione CarPlay permetterà di gestire tutti i display, incluso il quadro strumenti, creando un ecosistema unico e coerente dell’aspetto e nelle funzioni, con design ad hoc per ogni casa che rispecchiano il brand e il “carattere” della auto. Anche l’impianto audio e il climatizzatore potranno essere controllati da CarPlay; opzioni di personalizzazione, dai widget alla scelta di comandi e strumenti, dovrebbero rendere la propria auto ancora più personale. Sul suo sito web, Apple indica a tutt’oggi “i primi modelli in arrivo nel 2024″.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con tutto quello che bisogna sapere su CarPlay.