Secondo Oracle macOS 14.4 crea problemi a Java

L’aggiornamento a macOS 14.4 da poco rilasciato da Apple può portare alla chiusura imprevista di alcuni processi Java.

Lo riferisce in un post sul blog aziendale Aurelio Garcia-Ribeyro, Senior Director of Product Management di Oracle, raccomandando agli utenti che fanno affidamento a Java di evitare l’aggiornamento a macOS 14.4 fino a quando il problema non verrà risolto da Apple.

“Un problema creato da macOS 14.4 che può portare alla chiusura imprevista dei processi Java, sta interessando tutte le versioni di Java da Java 8 alle build di accesso anticipato di JDK 22”, scrive Oracle. “Non c’è una soluzione disponibile, e poiché non c’è un modo facile per annullare un aggiornamento di macOS, gli utenti interessati potrebbero non essere in grado di tornare a una configurazione stabile a meno che non abbiamo un backup completo dei loro sistemi precedente all’aggiornamento del sistema operativo”.

Il bug con Java non è l’unico lamentato da alcuni utenti che hanno eseguito l’aggiornamento a macOS 14.4; altri utenti riferiscono di un problema con gli hub USB integrati in alcuni monitor, ma anche di un ulteriore problema con i driver di alcune stampanti (secondo quanto riportato in un post su Reddit, sembra che l’update a macOS Sonoma 14.4 elimini funzionalità core del software CUPS impedendo a stampante e Mac di comunicare).

Al momento non è stata rilasciata agli sviluppatori e/o beta tester la prima beta del futuro aggiornamento a macOS 14.5, ma è probabile che una prima versione preliminare del futuro update venga rilasciato a breve.

macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito. Qui vi spieghiamo come impedire l’aggiornamento automatico all’ultimo sistema operativo.