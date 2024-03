Apple Watch straccia i minimi, SE Cellular -28%, versione 8 Cellular -33%

In questa serata di domenica, Amazon straccia i minimi con gli Apple Watch e presenta alcuni modelli selezionati ai minimi di tutti i tempi: Apple Watch SE di seconda generazione con rete cellulare 40mm scende del 28% a 245€ (invece di 339€) mentre la versione 8 41mm, ormai fuori produzione ma identico (quasi) ad Apple Watch 9 lo pagate 384 invece di 579€ (prezzo Apple Watch 9).

Apple Watch SE 2022 è la versione base di Apple Watch. È privo di schermo sempre acceso e anche di funzione elettrocardiogramma, due particolarità che potrebbero interessare un numero limitato di utenti. Tutto il resto, soprattutto la perfetta integrazione con il mondo iPhone, è identico ai modelli più blasonati.

Il prezzo di 245€ euro con rete cellulare per la versione da 40mm, perfetta per il polso piccolo come quello di una donna, è molto vicino al miglior prezzo di tutti i tempi che per altro era sulla versione senza rete cellulare (219€). Si tratta di un ribasso del 28% (94 euro).

Apple Watch 8, lo ricordiamo, è il penultimo rilasciato degli smartwatch della Mela. È molto simile ad Apple Watch 9 con cui condivide formato, dimensioni e sostanzialmente anche le prestazioni. La differenza principale è nel processore che è di generazione precedente, ma non si tratta certamente di un problema perch anche questo modello ha un processore molto veloce al punto da essere quasi impossibile distinguerlo da nuovo ad occhio nudo.

Amazon presenta la versione da 41mm con rete cellulare 384,45€ pubblicizzando uno sconto del 26%. In realtà se lo si confronta con lo Apple Watch 9 lo sconto è del 33% visto che quest’ultimo in versione 41mm con rete cellulare, costa 579€.

Click qui per comprare Apple Watch SE in sconto del 28%

Click qui per comprare Apple Watch 8 a 384,45€