Apple ritira iOs 17.3 beta 2, bug critico blocca iPhone

Se aveste intenzione di scaricare iOS 17.3 in beta e non avete trovato, dopo la nostra segnalazione, l’aggiornamento non stupitevi troppo: Apple ha rimosso il download.

Il passo indietro, come spiegano diversi siti americani e come è possibile apprende anche da alcuni post su Twitter, è un grave bug che impedisce il riavvio di iPhone, costringendo ad un ripristino da zero del dispositivo. Di qui la decisione di Apple di sospendere la distribuzione dell’aggiornamento.

Al momento non è facile dire dove risiede il problema (che conferma quel che diciamo sempre ovvero che scaricare una beta è sempre molto pericoloso) ma alcuni sviluppatori sostengono che ha a che fare con la funzione back tap, l’opzione che permette di applicare alcune azioni colpendo leggermente il dorso di iPhone. Se questa modalità non è attiva sembra che telefono non si blocchi. In realtà ci sono report di altre persone che hanno installato iOS 17.3 beta senza back tap attivato e hanno dovuto confrontarsi con il bug.

Inizialmente sembrava anche che i modelli colpiti dal bug fossero solo gli iPhone 14 e iPhone 15 ma man mano che sono trascorse le ore è parso chiaro che a fare i conto con l’avvio infinito sono tutti i modelli.

Come detto Apple ha cancellato l’aggiornamento dai server e quindi il rischio di bloccare il telefono non esiste più. Ma se foste incappati nello sfortunato problema, lo sviluppatore Guillherme Rambo offre una soluzione

Scaricare la IPSW di iOS 17.3 beta 1

Collegare iPhone al Mac

Premere volume su e poi volume già e tenere premuto il tasto laterale fino all’apparizione della modalità recupero

Ripristinare dall’IPSW, tenendo premuto opzione mentre si clicca il bottone ripristino

In questo modo però va ricordato che si cancella interamente il contenuto di iPhone. Usando iMazing (app a pagamento) o Apple Configurator, , spiega lo stessoRambo e altri utenti, si aggira questo disagio.