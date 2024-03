Bug macOS Sonoma fa saltare le versioni dei file iCloud Drive

L’aggiornamento a macOS Sonoma 14.4 sembra alquanto sfortunato o riuscito male: oltre a quelli che abbiamo già segnalato nei giorni scorsi, è stato scovato un nuovo bug che riguarda le versioni dei file salvate nella nuvola di iCloud Drive.

App che sfruttano iCloud Drive possono salvare periodicamente le versioni di dati e documenti: questa funzionalità è utile se l’utente decide di tornare a una versione precedente, per esempio perché ha eliminato contenuti di cui hai ancora bisogno.

Su iCloud Drive vengono conservate le versioni precedenti di file e documenti: se il programma che si sta utilizzando permette di ripristinarli, è possibile farlo richiamando dal menu “File” scegliendo “Ripristina” e da qui “Sfoglia tutte le versioni”.

Lo sviluppatore Howard Oakley evidenzia nel suo blog un bug dell’aggiornamento a macOS Sonoma 14.4; il bug si presenta a chi ha installato l’ultimo update di macOS, salva i documenti su iCloud Drive ed ha attiva la funzione “Ottimizza archiviazione Mac” nelle Preferenze di iCloud (Impostazioni di Sistema > iCloud).

Howard riferisce che gli utenti che hanno attivato la funzione “Ottimizza archiviazione Mac” dalle Preferenze iCloud, rischiano di perdere le versioni precedenti di un file se rimuovono quest’ultimo dallo storage iCloud.

«Nelle precedenti versioni di macOS, quando un file viene rimosso dallo storage locale su iCloud Drive (usando l’opzione “Rimuovi download” richiamabile dal menu contestuale con il click del tasto destro su file), tutte le versioni salvate sono preservate. Il download del file da iCloud Drive e altre versioni salvate sul Mac (ma non su altri Mac o dispositivi) rimane disponibile; le precedenti versioni salvate, non sono più disponibili”, spiega Oakley.

Altri bug noti di macOS 14.4 riguardano Java, un inconveniente che può portare alla chiusura imprevista di alcuni processi. Altri utenti riferiscono di un problema con gli hub USB integrati in alcuni monitor, ma anche di un ulteriore problema con i driver di alcune stampanti.

La soluzione al bug iCloud Drive forse in macOS Sonoma 14.5

Al momento non è stata rilasciata agli sviluppatori e/o beta tester la prima beta del futuro aggiornamento a macOS 14.5. In ogni caso è probabile che una prima versione preliminare del futuro update venga rilasciato a breve, contenente si spera una soluzione al problema.

macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito. Qui vi spieghiamo come impedire l’aggiornamento automatico all’ultimo sistema operativo. A questo indirizzo la nostra sezione dedicata a macOS Sonoma. A questo indirizzo i consigli su come preparsi all’aggiornamento.