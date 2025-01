Sold-out istantaneo dell’orologio per il 45° anniversario di Asteroids

Pubblicità

Atari ha collaborato con Nubeo, brand di orologi di lusso, alla creazione di una collezione di cinque accessori per il 45° anniversario di Asteroids, videogioco arcade a grafica vettoriale realizzato da Atari nel 1979, titolo che ha contribuito a fare la storia dei videogiochi.

Il prezzo dei cinque orologi (ognuno con un cinturino di colore diverso: blu nebulosa, zucca plasma, rosso supernova, notte nova e citrino celeste) era inizialmente indicato a 1650$ (cadauno) ma sono stati venduti scontati a 499$, e la vendita limitata a 125 pezzi, scelta che ha permesso il sold-out immediato.

Gli orologi in questione (qui i dettagli) vantano movimento automatico giapponese (il Sol Levante ha una lunga tradizione orologiera e produce gran parte dei movimenti meccanici mondiali) con tre dischi rotanti al posto delle lancette. Il disco più piccolo, mostra la classica navicella spaziale che si vede in Asteroids e serve per segnare i secondi, i due dischi più grandi – che simulano il movimento degli asteroidi e degli UFO – indicano le ore e i minuti.

Gli elementi grafici sono trattati con pigmenti luminescenti “Swiss Super-LumiNova”, permettendo di evidenziare particolari effetti anche al buio. Gli orologi in questione sono indicati come impermeabili fino a 21 ATM (utilizzabile quindi anche per immersioni); la cassa è in acciaio inossidabile e il vetro zaffiro assicura resistenza.

La confezione dell’orologio richiama il design dell’Atari Video Computer System (VCS) del 1977. Non sono esattamente smartwatch ma al pubblico, come già detto son piaciuti molto, come dimostra il tutto esaurito, facendo gioco probabilmente anche sul tocco nostalgico.x