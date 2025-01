Da NordVPN il protocollo che aggira i blocker VPN

Pubblicità

NordVPN ha presentato NordWhisper, un protocollo pensato per consentire agli utenti di collegarsi a server VPN su reti che generalmente limitano il tradizionale traffico VPN.

Sfruttando questo protocollo è possibile bypassare i blocchi alle VPN imposti in nazioni quali Russia e India, facendo in modo che il traffico di rete appaia come normale attività internet.

VPN è l’acronimo di Virtual Private Network, e come è facile immaginare, è una rete privata che di solito ha lo scopo di rendere sicura una connessione quando ci si connette a Internet. In poche parole una VPN stabilisce un passaggio protetto attraverso le reti pubbliche, offrendo funzionalità che consentono di proteggere la privacy ma anche di cambiare la posizione virtuale, aggirando ban locali e blocchi, permettendo, ad esempio, di accedere a contenuti normalmente non accessibili in alcuni paesi: servizi di streaming, ma anche social come Facebook o siti come Wikipedia (vietati in alcune nazioni).

Semplificando, le VPN come quella di NordVPN inviano e ricevono dati elaborando le richieste su server ad hoc, facendo in modo che sembrano partire da questi ultimi. Se una richiesta parte da un server VPN che si trova negli Stati Uniti, un sito come YouTube sarà in grado di trattarla come tale, eludendo eventuali blocchi, consentendo a utenti in India o altre nazioni di accedere a contenuti ai quali normalmente non possono accedere.

Succede però che, poiché moltissime richieste partono costantemente dagli stessi server, alcuni siti riescono a capire quando una richiesta arriva da utenti collegati tramite VPN. NordVPN afferma di avere individuato un modo per non far sospettare anomalie nel traffico di rete; il protocollo NordWhisper non è ancora del tutto perfetto e può comportare latenza, ma sembra interessante per chi ha bisogno di proteggere le comunicazioni, le informazioni sulla posizione, la privacy e i dati quando naviga online. Il protocollo è in distribuzione per gli utenti NordVPN di Windows, Linux e Android e gli sviluppatori hanno fatto sapere che supporterà anche altre piattaforme in futuro.

Cina e Russia sono nazioni dove non è consentito usare VPN, e hanno adottato misure attive per bloccare le VPN non gestite dal governo, delle quali non è neppure possibile trovarne le applicazioni negli app store di questi Paesi.