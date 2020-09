Outlook per iOS e Android sta migliorando i controlli vocali

Microsoft annuncia alcune modifiche in arrivo per la sua app Outlook per iOS e Android. Tra questi certamente migliorie ai controlli vocali, che a breve permetteranno di dettare brevi e-mail o chiamare un contatto dall’app.

Tra le altre novità l’utente vedrà a breve anche le risposte suggerite nelle e-mail in cui Microsoft rileva una richiesta di riunione. In quest’ultimo caso, Outlook offrirà opzioni per inviare la propria disponibilità o pianificare una riunione per creare un nuovo evento sul proprio calendario.

Anche su Android gli utenti riceveranno nuove notifiche utilizzabili per rispondere, archiviare o eliminare un messaggio in arrivo quando arriva un avviso. Se si preferisce, invece, si potrà sostituire queste azioni predefinite in “Segna come letto, Contrassegna e altro”. Gli utenti iOS vedranno presto il già annunciato supporto drag and drop tra OneDrive e Outlook su iPad.

Microsoft sta anche lavorando per portare altre funzionalità, già presenti su altre versioni di Outlook (cioè desktop), su iOS e Android. Queste includono la prenotazione dell’area di lavoro, la previsione del testo, i dati meteorologici nel calendario e l’aggiunta di reazioni emoji alle e-mail. Quest’ultima inizierà ad essere rilasciata il prossimo anno.

Ancora, per rendere più facile ottenere le app mobili per gli utenti che utilizzano Outlook desktop, Microsoft ha anche introdotto uno strumento che semplifica l’accesso al servizio su smartphone quando si è già connessi sul laptop. Da Outlook sul desktop o browser, l’utente riceverà una richiesta per inviarsi un messaggio di testo per scaricare l’app sul telefono. Quando si configurerà l’app mobile, si potrà anche scansionare un codice QR sullo schermo del laptop eper trasferire in modo sicuro le proprie credenziali da desktop a mobile.

La maggior parte di queste nuove funzionalità inizieranno a essere lanciate nelle prossime settimane, secondo Microsoft, con alcune che arriveranno invece più avanti.

