Venu Sq di Garmin è il nuovo sosia di Apple Watch da un marchio prestigioso

Garmin è l’ultima azienda ad unirsi al gruppo dei produttori di smartwatch che hanno il proprio clone di Apple Watch. La società annuncia oggi Venu Sq e Venu Sq Music Edition, che promettono fino a sei giorni di autonomia e GPS integrato per un prezzo di listino di 200 dollari. Questi dispositivi saranno venduti insieme a Venu apparso lo scorso anno, che continuerà ad essere venduto per 400 dollari.

Mentre l’originale Venu aveva un quadrante rotondo ed è stato il primo degli orologi Garmin a presentare un pannello AMOLED a colori, il Venu Sq presenta invece uno schermo rettangolare arrotondato, che lo rende molto simile all’Apple Watch.

Al di là del fattore forma, i dispositivi godono di funzioni complete di monitoraggio del fitness, funzione tipica di tutti i dispositivi Garmin. L’orologio gode del monitoraggio del e della frequenza cardiaca continua, oltre ad avere un sensore di saturazione dell’ossigeno nel sangue, con avvisi per la frequenza cardiaca anormale, senza rinunciare al monitoraggio dello stress e ancora ancora. La Music Edition, che costerà 50 dollari in più, offrirà spazio di archiviazione integrato per ospitare brani musicali, così da poter correre senza doversi portare dietro lo smartphone.

I due terminali godono di un touchscreen Gorilla Glass da 1,3 pollici con cornice in alluminio. Rispetto al Venu, l’Sq non ha un barometro o sensori giroscopici, quindi l’elevazione viene calcolata con il sensore GPS. Ciò significa che l’utente non sarà in grado di utilizzare Sq per monitorare i piani saliti o l’ascesa totale durante un esercizio. Mancheranno anche le animazioni degli allenamenti e i quadranti live supportati dal Venu originale.

Tuttavia, il prezzo di listino rende questo Venu Sq piuttosto conveniente, in grado di controbattere ai più costosi Fitbit Sense, Apple Watch e Galaxy Watch.

Ovviamente Garmin è ben noto agli utenti per le sue funzioni fitness, mentre non spicca particolarmente per le funzioni di notifiche o app. Come fitness tracker, però, sembra presentarsi al meglio su questo panorama.

