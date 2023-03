Con GoMoWorld Internet in 160 Paesi con eSim senza contratti

GoMoWorld viene presentato come la prima applicazione mobile che permette all’utente di rimanere connessi a internet durante i viaggi in oltre 160 paesi, senza cambiare SIM o stipulare contratti. Le offerte partono da 3,99 euro.

GoMoWorld è un servizio abbinato ad app mobile sviluppato all’interno del gruppo NJJ Telecom, di proprietà dell’imprenditore seriale francese Xavier Niel, proprietario di Monaco Telecom, Salt Mobile SA, eir Ireland e fondatore di Station F, ma noto soprattutto per Free in Francia e Iliad in Italia.

L’applicazione permette ai viaggiatori di tutto il mondo di connettersi in modo semplice e rapido in oltre 160 paesi, senza una SIM o un contratto, con un un servizio da attivare istantaneamente tramite applicazione. Questa utilizza la tecnologia eSIM per connettersi rapidamente alle reti mobili locali per l’accesso a Internet. Il servizio, come anticipato, parte da 3,99 euro, e offre ai clienti di dati globali senza SIM che provengono dalle migliori reti mobili locali disponibili.

I pacchetti dati vengono acquistati in anticipo, senza abbonamenti, contratti o commissioni nascoste. Non sarà così necessario cercare l’hotspot Wi-Fi più vicino o ottenere una carta SIM fisica locale. La soluzione funziona con la maggior parte dei dispositivi compatibili con eSIM ed è attualmente disponibili in 160 paesi.

L’app fornisce accesso a reti mobili locali 4G e 5G, disponibile dall’Australia alla Thailandia, passando per il Marocco. A titolo di esempio, tra le molte destinazioni disponibili, GoMoWorld offre attualmente 15 GB per gli Stati Uniti, validi per 30 giorni a 19,99 euro. O ancora per il Marocco il piano prevede 300 MB validi per 7 giorni a 3,99 euro. L’applicazione offre anche altri pacchetti dati, come 2GB di dati nell’UE (incluso il Regno Unito e la Svizzera) per gli utenti con meno esigenze.

I dispositivi compatibili con GoMoWorld includono iPhone SE (2020), XR, XS, Serie 11, 12, 13 e 14. Sono compatibili anche gli iPad WiFi + Cellular, in particolare il modello Air (3a Gen), Pro (3a Gen), Mini (5a Gen). Ancora, reparto Android, sono supportati i Samsung Galaxy Serie S21 (eccetto FE), Serie S22 (eccetto FE), Z Flip, Z Fold2 5G e successivi. Ancora, sono compatibili i Pixel 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4a, 4 XL, 5, 6, 6a, 6 Pro, 7, e 7 Pro. Tra gli altri, anche OPPO Find X3 Pro, Reno 5A, Find X5 e X5 Pro e Fairphone 4.

Il servizio è accessibile in pochi clic, essendo sufficiente scaricare l’app GoMoWorld dall’Apple App Store o dal Google Play Store e selezionando la destinazione e il pacchetto dati. L’app chiede solo di creare il proprio profilo prima di finalizzare il pagamento. In questo modo sarà possibile installare e attivare l’eSIM sul proprio dispositivo mobile.

Secondo le ultime anticipazioni i prossimi iPhone 15 sono previsti senza alloggiamento SIM, quindi con supporto esclusivamente alle eSIM digitali, anche in Europa e in Italia.