Panasonic Toughbook 40 è modulare e resiste a tutto

Gli ingeneri Panasonic sono riusciti a costruire un portatile resistente a tutto ancora più grande, questa volta con schermo da 14”, allo stesso tempo più leggero di circa un chilogrammo rispetto al modello precedente: Toughbook 40 è progettato per il settore della difesa, soddisfa i requisiti militari per resistenza e sicurezza, ed è indicato anche per forze dell’ordine e lavoratori sul campo.

Non è la macchina che comprerebbe un utente di MacBook Pro, anche perché quest’ultimo avrebbe vita breve se usato sotto la pioggia, all’aperto e con temperature estreme. Tutte condizioni che non scalfiscono Panasonic Toughbook 40 con certificazione militare MIL-STD810H per umidità, vibrazioni e temperatura (funziona senza problemi da -29 gradi fino a +63 gradi), e resistenza contro polvere e acqua con certificazione IP66.

I portatili tradizionali possono resistere a qualche piccolo urto, ma nulla a che vedere con la resistenza garantita dal costruttore fino a 26 cadute sul lato da una altezza massima di tre metri.

L’atra differenza fondamentale è la modularità: Panasonic Toughbook 40 mette a disposizione da 4 fino a 7 aree di espansione che permettono di personalizzare la configurazione e le funzioni in base al lavoro da svolgere: è possibile aggiungere porte, dischi, lettori, ma anche modulo telefonico 4G o 5G con eSim, connettività satellitare e altro ancora.

Ma non è tutto: è anche possibile sostituire al volo archiviazione, memoria RAM, tastiera e batteria. Il costruttore assicura 18 ore di autonomia con una batteria e fino a 36 ore impiegandone una secondaria: l’utente può cambiarla al volo senza che il computer si spenga.

Pur essendo un sistema rugged, Panasonic Toughbook 40 mette a disposizione un processore Intel Core i% di 11esima generazione o in alternativa un Core i7, fino a 64GB di memoria RAM e fino a 2 TB di unità SSD per l’archiviazione. Ogni dettaglio è studiato per permettere di lavorare ovunque all’aperto e in ogni condizione, inclusa la luminosità dello schermo che arriva a ben 1.200 nits per assicurare leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Lo schermo touch distingue tra penna, dito, guanti o dita bagnate e passa automaticamente alla modalità più appropriata. Anche il touchpad, dotato di due pulsanti, può essere utilizzato con i guanti, in funzionalità pioggia o con due dita per svolgere compiti complessi sul campo. Panasonic Toughbook 40 sarà disponibile a fine primavera: in USA a partire da 4.899 dollari.

A febbraio Panasonic ha presentato il tablet Toughbook G2 con connettività 5G e prestazioni migliorate: ne abbiamo parlato in questo articolo.