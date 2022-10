Panasonic PT-MZ20, proiettori alta luminosità più compatti e leggeri

Panasonic amplia la sua gamma di proiettori LCD Solid Shine con l’aggiunta della serie PT-MZ20, con tre nuovi modelli che si vanno ad aggiungere al PT-MZ20K presentato all’inizio del 2022: il proiettore LCD da 20.000 lm più compatto, leggero e silenzioso al mondo. I modelli della nuova serie comprendono PT-MZ17 (16.500 lm), PT-MZ14 (14.000 llm) e PT-MZ11 (11.000 lm).

Ideale per l’utilizzo in contesti aziendali, ambienti ibridi, aule scolastiche e per la realizzazione di esperienze coinvolgenti in musei, la nuova gamma assicura una qualità dell’immagine elevata, affidabilità e una configurazione rapida e semplice, il tutto con una particolare attenzione al budget di spesa. Con uno telaio compatto e maneggevole da 22,3 kg e un funzionamento in modalità silenziosa (36 dB), i proiettori si adattano facilmente all’ambiente di utilizzo.

Stabilendo nuovi parametri di riferimento per l’alta luminosità e la qualità del colore naturale, la serie PT-MZ20 ha un motore ottico ottimizzato con nuovi pannelli LCD da 1 pollice. Il pure white generator sfrutta la luce extra per migliorare la precisione del colore per presentazioni coinvolgenti. La serie include anche la regolazione automatica della messa a fuoco (AFO) per qualsiasi variazione di temperatura e luminosità dell’obiettivo e accetta il segnale di ingresso 4K/60p per un’integrazione semplice in qualsiasi ambiente.

Facile da installare, la serie include la funzionalità NFC, che supporta la configurazione IP senza alimentazione CA; l’app Smart Projector Control con messa a fuoco automatica tramite fotocamera dello smartphone; kit di upgrade per Geometry Manager Pro preattivati; e un Monitor informazioni per visualizzare lo stato e i parametri principali in standby.

Compatibile con un’ampia gamma di obiettivi opzionali Panasonic, come l’obiettivo ET-EMU100 Ultra-Short-Throw Zoom a off-set zero, il PT-MZ20K può anche essere utilizzato per proiezioni luminose anche in spazi ristretti, senza la presenza di ombre, rendendolo ideale per musei e ambienti entertainment.

Il multi-laser drive engine e sistemi di raffreddamento a liquido e al fosforo sigillati di Panasonic offrono elevata un’affidabilità. Il filtro ecologico dell’aria riutilizzabile e la sorgente di luce laser sono esenti da manutenzione per un funzionamento fino a 20.000 ore. I circuiti di failover prevengono la perdita di luminosità dovuta ad eventuali guasti di un diodo laser, mentre l’ingresso di backup permette di lavorare con due sorgenti ridondanti per attivare immediatamente l’ingresso secondario in caso di problemi alla sorgente video principale, per offrire una maggiore tranquillità in situazioni mission-critical.

Panasonic PT-MZ20, prezzi e disponibilità

La nuova serie di proiettori Panasonic PT-MZ20 sarà disponibile da gennaio 2023: PT-MZ17 (16,500lm), PT-MZ14 (14,000lm) e PT-MZ11 (11,000lm); mentre il proiettore PT-MZ20K a partire da Aprile 2023. Nel momento in cui scriviamo il costruttore non ha annuncuiato i prezzi di vendita.

