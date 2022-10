iPhone 14 spinge TSMC, prevista crescita fatturato del 48%

Samsung ha già indicato che nel terzo trimestre subirà un sensibile calo dei profitti, AMD ha annunciato risultati inferiori alle previsioni: la maggior parte degli analisti non offre previsioni brillanti per il terzo trimestre dei costruttori di chip, con preoccupazioni per guerra, inflazione e recessione, ma ora arrivano in controtendenza le previsioni di Bloomberg sulla trimestrale TSMC: secondo gli analisti l’unico costruttore di chip Apple serie A e serie M arriverà a segnare una crescita del 48% nel fatturato nel terzo trimestre 2022, sopratutto per merito di iPhone 14.

La previsione non è solamente in controtendenza ma anche sbalorditiva: vero che TSMC costruisce chip e processori non solo per Apple, ma anche per diversi altri marchi e società, ma è anche vero e risaputo che da sola Apple vale la fetta più grande dell’intero fatturato TSMC. A questo si aggiunge che ormai da mesi previsioni e andamento di mercato sono fonte di grandissima preoccupazione, anche per gli ambiti iPhone 14, per i timori sui tagli della spesa da parte di utenti, famiglie e società.

Per tutte queste ragioni una previsione di crescita del 48% nel fatturato di TSMC per il terzo trimestre 2022, significa che Apple potrebbe essere riuscita a scongiurare tutte le cassandre con previsioni pessimistiche sull’economia e in particolare nell’elettronica di consumo.

Ricordiamo che TSMC non è l’unico fondamentale fornitore di Apple a puntare verso risultati positivi: solo nel mese di settembre Foxconn ha segnato un aumento dell’83,2% di fatturato. Anche questo risultato impressionante è attribuito per lo più all’assemblaggio degli iPhone 14, sopratutto modelli Pro.

Ricordiamo che il 27 ottobre Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fiscale, il terzo del 2022 a calendario. Qui si potrà conoscere l’andamento delle vendite di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e ei nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra.