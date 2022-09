PARIS RHONE, schiumatore per latte e cioccolata calda

Volete riscaldare il latte, preparare la cioccolata calda e schiumare soffice latte per cappuccini, latte macchiato e altre bevande senza riempirvi di elettrodomestici? Allora sappiate che per tutto questo c’è PARIS RHONE (59,99 dollari), capace di servirvi in ognuna di queste occasioni.

E’ un tutto-fare elettrico capace di produrre schiuma densa in appena 2 minuti, montando così il latte in poco tempo per preparare al volo gustosi cappuccini e latte macchiato come al bar, potendo infatti produrre sia schiuma calda che fredda.

Ha anche una modalità che consente di utilizzarlo anche per preparare cioccolata calda, scaldando fino a 85°C (75°C invece è la temperatura massima per latte caldo e schiuma). Per altro c’è un sensore per il controllo della temperatura che spegne automaticamente l’elettrodomestico una volta raggiunto il livello selezionato.

Il serbatoio poi è abbastanza ampio da poter soddisfare tutta la famiglia: c’è infatti spazio per 500 ml di latte o cioccolata da scaldare e 250 ml per il montalatte.

Riguardo le caratteristiche estetiche, è costruito in acciaio inox 304, senza BPA, e il beccuccio della caraffa è fatto apposta per ridurre al minimo le fuoriuscite durante l’uso. Il montalatte si può lavare in lavastoviglie.

Per il funzionamento utilizza una base a contatto magnetica su cui poggiare l’intero dispositivo in modo da alimentare il motore interno con facilità e senza dover collegare e scollegare il cavo ad ogni utilizzo, lasciando così la base in una postazione fissa della cucina ed averlo sempre pronto all’uso.

Se vi interessa acquistare PARIS RHONE, al momento lo trovate in vendita sul sito ufficiale per 59,99 dollari.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.