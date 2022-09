WhatsApp, arrivano collegamenti rapidi per le chiamate

L’app di Whatsapp per iPhone aggiunge una funzionalità interessante per tutti gli utenti: si tratta della possibilità di condividere un collegamento per avviare una chiamata in un click, funzione questa che è molto simile a quella offerta da Apple con FaceTime già dall’anno scorso, ovvero quando con iOS 15 divenne possibile avviare una chiamata attraverso la piattaforma condividendone semplicemente uno speciale collegamento accessibile anche al di fuori dell’ecosistema Apple.

Da poco più di un anno infatti le chiamate con FaceTime non sono più un’esclusiva dei dispositivi Apple: l’utente può «creare un link da un iPhone, iPad o Mac e condividerlo con Messaggi, Calendario, Mail o un’app di terze parti permettendo a chiunque di unirsi via browser da dispositivi Android e Windows», pur restando criptate end-to-end in modo da non comprometterne la privacy.

Dell’aggiornamento di Whatsapp ne parla l’amministratore di Meta Mark Zuckerberg attraverso un post pubblicato sul suo profilo di Facebook. Scrive:

Stiamo implementando i collegamenti alle chiamate su WhatsApp in modo che possiate condividere un collegamento per avviare una chiamata con un solo tocco. Stiamo anche testando le videochiamate crittografate per un massimo di 32 persone. Maggiori informazioni tra breve.

Come si legge, un’altra interessante caratteristica riguarda la crittografia end-to-end per le videochiamate fino a 32 partecipanti, che tuttavia arriverà più avanti: al momento infatti questa funzione è limitata alle chiamate audio.

Ricordiamo che solo quest’anno Whatsapp ha aggiunto diverse nuove funzionalità, come ad esempio la possibilità di reagire con qualsiasi emoji ad un messaggio; è stato anche aumentato il limite dei gruppi e gli amministratori da qualche settimana possono eliminare messaggi e bannare i membri di un gruppo.

Un’altra delle novità in arrivo è la versione di Whatsapp per Mac con supporto nativo per Apple Silicon, attualmente in fase di test; nell’aria ci sono anche tre cambiamenti per quanto riguarda la privacy.