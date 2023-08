Partita la Gaming Week di Amazon, sconti e regali per videogiocatori

È partita ufficialmente la Gaming Week di Amazon, dove in quasi due settimane vengono proposte centinaia di offerte sui prodotti per videogiocatori, ai quali quest’anno si aggiungono anche concorsi a premi e giochi gratuiti per tutti.

Cos’è la Gaming Week

La Gaming Week è un appuntamento molto atteso dagli appassionati di videogiochi: da diversi anni Amazon lancia questo evento intorno al mese di maggio, mentre quest’anno l’ha separata con due eventi: il Prime Gaming a fine giugno, un’occasione speciale per i soli abbonati ad Amazon Prime che hanno potuto ricevere bonus settimanali e diversi altri vantaggi; la vera Gaming Week invece per il 2023 è stata spostata ad oggi 23 agosto e terminerà domenica 3 settembre.

Cosa cambia con l’edizione 2023

Quest’anno la Gaming Week è davvero ricca di offerte: vi basta sfogliare la pagina dell’evento (qui) per rendervi conto di quanto c’è in ballo.

Ad esempio si possono sfogliare facilmente tutte le offerte Gaming per PC, separate da quelle per Console, per il Mobile Gaming, e poi ci sono altre offerte per i giocatori. Oppure, semplicemente, in una sola pagina trovate raccolte TUTTE le offerte della Gaming Week 2023.

È possibile trovate prodotti di svariati marchi del settore, tra cui GamingXTrust, SteelSeries, LogitechG, Razer, HyperX, Pico e tanti altri.

Come dicevamo quest’anno ci sono alcune novità: una di queste è il Gaming Week Giveaway, con cui si può tentare la fortuna per vincere diversi premi. Per partecipare è sufficiente accedere col proprio account Amazon sul sito, quindi aprire questa pagina e cliccare su Accetta e Procedi entro il 3 settembre.

L’estrazione si terrà nelle due settimane successive e i vincitori saranno contattati per email. Si possono vincere mouse, microfoni, basi di ricarica per controller, cuffie e tanti altri accessori a marchio Razer, oppure una tavoletta Wacom One o un router Amazon eero.

Gli abbonati Prime possono invece riscattare giochi e oggetti in-game cliccando qui. C’è anche una pagina (qui) per guadagnare qualcosa cambiando i vecchi dispositivi, tra cui appunto videogiochi ma anche smartphone e tablet.

Da non dimenticare poi la sezione Renewed che propone centinaia di videogiochi ricondizionati professionalmente, e una pagina (qui) che raccoglie tantissime t-shirt grafiche per gamers e appassionati.

Musica a tema

E per gli abbonati Amazon Music l’azienda propone anche una playlist intitolata Gamer Hits che attualmente conta un centinaio di brani per oltre 5 ore di musica fatta di canzoni tratte dai videogiochi più conosciuti, da Super Mario a Mortal Kombat, Zeelda, Doom, Assassin’s Creed e tanti altri ancora.

Carte regalo per tutti

Chi vuole fare un regalo ad un amico appassionato di videogiochi ma non sa cosa scegliere può accedere alla pagina dell’evento, dove troverà facilmente una serie di Gift Card per varie piattaforme, tra Google Play (per i giochi su smartphone e tablet), Twitch, PlayStation, Xbox e via dicendo.

La sorpresa

Infine, per la Gaming Week Challenge Amazon ha lasciato un indizio sulla pagina dell’evento: sostanzialmente chi ha un dispositivo Echo o con Alexa dovrà chiedere all’assistente “Alexa, qual è il codice di Super Alexa?” per saperne di più.

Le offerte della Gaming Week 2023

Per accedere alla pagina dell’evento cliccate qui. Di seguito trovate una selezione dei prodotti in promozione che la nostra redazione ha ritenuto più interessanti dal punto di vista dello sconto o della qualità dell’oggetto stesso.

Predator Chair Rift lite, Sedia Gaming, Sedia ufficio, Cuscino Lombare, Testa rimovibile, Braccioli Regolabili, Movimento Schienale max 150 gradi, Telaio in acciaio, Tessuto Traspirante, Nero e Blu In offerta a 161,99 – invece di 269,99

sconto 40% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

AOC Gaming 24G2SAE – Monitor FHD da 24 pollici, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920×1080, VGA, HDMI, DisplayPort), colore nero/rosso In offerta a 139 – invece di 199

sconto 30% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

AOC Gaming 24G2SP – Monitor FHD da 24 pollici, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, VGA, HDMI, DisplayPort), colore: nero/rosso In offerta a 149 – invece di 189

sconto 21% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

AOC Gaming 27G2SP – Monitor FHD da 27″, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort), colore: nero/rosso In offerta a 169 – invece di 209

sconto 19% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

AOC Gaming 25G3ZM – Monitor Full HD da 25 pollici, 240 Hz, 0.5 ms, FreeSync Premium (1920×1080, HDMI, DisplayPort, hub USB), colore nero/rosso In offerta a 179 – invece di 201

sconto 11% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

AOC Gaming 27G2SPU – Monitor 27 pollici FHD IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, VGA, HDMI, DisplayPort, USB Hub) Nero/Rosso In offerta a 179 – invece di 269

sconto 33% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

AOC Gaming C27G2ZE – Monitor curvo FHD da 27 pollici, 240 Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort), nero/rosso In offerta a 189 – invece di 259

sconto 27% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

AOC Gaming C32G2ZE – Monitor curvo FHD da 32″, 240 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort), colore: Nero/Rosso In offerta a 229 – invece di 289

sconto 21% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

AOC Gaming U34G3XM – Monitor WQHD da 34 pollici, 1 ms MPRT, 144 Hz, FreeSync Premium, HDR10 (3440×1440, HDMI, DisplayPort), colore nero In offerta a 299 – invece di 363

sconto 18% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

BenQ Mobiuz EX240N Monitor da Gioco (23,8 pollici, 165hz, 1ms, HDMI e DP compatibile con 120 Hz per PS5, Xbox Serie X e Serie S) In offerta a 125,99 – invece di 189

sconto 33% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Benq Mobiuz Ex2710Q Monitor Gaming (27 Pollici, Ips, 2K, 165 Hz 1Ms Hdr 400, Freesync Premium, 144 Hz Compatible), Nero, ?8.54 x 24.17 x 21.26 cm, 7.4 Kg In offerta a 260,99 – invece di 599

sconto 56% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

BenQ MOBIUZ EX2710U Monitor 4K Gaming (27 pollici, IPS, 144 Hz, 1ms, HDR 600, HDMI 2.1, 48 Gbps piena larghezza di banda, VRR compatible per PS5, telecomando) In offerta a 673,99 – invece di 929

sconto 27% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Benq Mobiuz Ex3210U Monitor 4K Gaming (32 Pollici, Ips, 144 Hz, 1Ms, Hdr 600, 48 Gbps Piena Larghezza Di Banda, Vrr Compatible Per Ps5, Telecomando), Bianco, ?23.13 x 28.61 x 10.63 cm 9.5 Kg In offerta a 748,99 – invece di 1328,85

sconto 44% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Corsair Harpoon Wireless Rgb Mouse Ottico da Gioco, Ricaricabile, con Tecnologia Slipstream, Sensore Ottico 10000 Dpi, Retroilluminazione a LED Rgb, Nero In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Corsair K55 RGB PRO XT Tastiera Gaming a Membrana Cablata, Retroilluminazione RGB, 6 Tasti Macro con Integrazione Software Elgato, Resistente all’infiltrazione di Polvere e Liquidi, QWERTY, Nero In offerta a 54,99 – invece di 79,99

sconto 31% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

ECOFLOW Pannello Solare Portatile 110W per Centrale Elettrica, Sistema di Ricarica Solare Pieghevole, Concatenabile, Cavalletto Regolabile, Impermeabilità IP67, per l?Uso all?Aperto, Campeggio In offerta a 279 – invece di 339

sconto 18% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Elgato Wave:3 White, microfono condensatore USB premium per streaming, podcast, gaming e home office, software di mixaggio gratis, plug-in per effetti audio, anti-distorsione, plug ?n play, Mac, PC In offerta a 119,99 – invece di 169,99

sconto 29% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Elgato Stream Deck MK.2 White ? Controller da studio, 15 tasti macro, attiva azioni nelle app e in software quali OBS, Twitch, ?YouTube e altro, funziona con Mac e PC In offerta a 139,99 – invece di 169,99

sconto 18% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Fnatic STREAK65 – Tastiera da Gioco Meccanica RGB Retroilluminata a LED – Switch Speed Silver – Versione Piccola, Compatta e Portatile del 65% – Tastiera da Gioco PRO Esports (US; QWERTY) In offerta a 50 – invece di 124,79

sconto 60% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Fnatic REACT – Cuffie da gioco per Esports con driver da 53mm, struttura in metallo, suono stereo preciso, microfono staccabile, Jack da 3.5mm (PC, PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X, playstation 4) In offerta a 51,99 – invece di 74,99

sconto 31% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Fnatic Cuffie da Gioco REACT+ per Esport con Driver da 53mm, Suono Surround 7.1 Preciso e Scheda Audio USB Avanzata [Compatibile con Windows], Struttura Metallo, Microfono Removibile, Jack da 3.5mm In offerta a 53,54 – invece di 99,99

sconto 46% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Fnatic miniSTREAK Tastiera da Gioco Pro Esports Meccanica RGB Retroilluminata a LED Interruttori Cherry MX Silent Red Layout Tenkeyless Portatile Piccolo e Compatto (US Layout, QWERTY) In offerta a 55 – invece di 114,39

sconto 52% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Fnatic BOLT Mouse da Gaming Wireless Nero ? Sensore Pixart 3370, 67g, WiFi & Bluetooth, Durata della Batteria 110-210h, Carica USB-C, Switch Kailh GM 8.0, 4 Profili, 4 DPI Fasi, PTFE vergine (Windows) In offerta a 62,99 – invece di 94,49

sconto 33% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Fnatic miniStreak Speed Italiano – Tastiera da Gioco Meccanica RGB retroilluminata a LED – Switch Speed Silver – Versione Piccola, compatta e Portatile Tenkeyless – Tastiera da Gioco PRO Esports In offerta a 87,99 – invece di 114,39

sconto 23% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

HyperX Cloud Stinger Core ? Cuffie per il gaming su console, Compatibili con PS5, PS4, PS4 Pro e PC In offerta a 19,99 – invece di 39,99

sconto 50% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

HyperX Cloud II ? Cuffie Gaming, Compatibilità con PC e Mac (tramite USB) e PS4/PS5, Xbox, Mobile (tramite cavo jack), Rosso/Nero In offerta a 59,99 – invece di 99,99

sconto 40% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

HyperX Cuffie da gioco Cloud Alpha S per PC e PS4, audio surround 7.1, bassi regolabili, driver dual room, chat mixer, microfono con cancellazione del rumore di fondo, nero In offerta a 69,99 – invece di 129,99

sconto 46% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Hyperx Cloud ii Wireless Cuffie da Gamingper Pc, Ps5, Ps4, Batteria a Ottima Durata, Dts Headphone:X Spatial Audio, Memory Foam, Microfono Rimovibile con Eliminazione Rumore e Monitoraggio Microfono In offerta a 109,99 – invece di 169,99

sconto 35% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Hyperx Cloud Alpha Wireless Cuffie da Gaming per Pc, Autonomia Di 300 Ore, Dts Headphone:X Spatial Audio, Memory Foam, Driver a Doppia Camera, Microfono con Cancellazione Rumore, Telaio Alluminio In offerta a 129,99 – invece di 229,99

sconto 43% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

JBL Quantum 610 Cuffie Gaming Over Ear Wireless 2,4 Ghz e Jack 3,5 mm, Headset da Gioco con Microfono, Surround su PC, Cavo Ricarica USB, 40 ore di Autonomia, Compatibilità Multipiattaforma, Nero In offerta a 113,99 – invece di 149,99

sconto 24% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Lenovo Gaming Monitor G27-30 da 27″ FHD IPS (1920×1080, AMD FreeSync Premium, 165 Hz, 1 ms, 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, Eye Comfort e Speaker integrati) Cavo DP incluso – Raven Black – Esclusiva Amazon In offerta a 179,99 – invece di 299

sconto 40% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero In offerta a 129,99 – invece di 239

sconto 46% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor 27″ QHD IPS HDR 10, 2560×1440, 1ms, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 264,99 – invece di 379

sconto 30% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Logitech StreamCam Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Chiaro In offerta a 92,88 – invece di 164,99

sconto 44% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Blue Yeti X Microfono Professionale USB a Condensatore per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic ad Alta risoluzione, Illuminazione LED, Effetti Blue VO!CE – Nero In offerta a 145 – invece di 179,99

sconto 19% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero In offerta a 17,09 – invece di 40,99

sconto 58% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Logitech Driving Force Leva di Cambio, 6 Marce di Velocità con manopola ad H, Pomello del Cambio ?in Vera Pelle, Sistema Montaggio Integrato, Compatibile con Volanti da Corsa G29 e G920, Nero In offerta a 39,99 – invece di 61,99

sconto 35% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero In offerta a 46,54 – invece di 87,99

sconto 47% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, DTS: x 2.0, Driver 50 mm, ?Jack USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ?Switch, Nero/Blu In offerta a 46,55 – invece di 94,99

sconto 51% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Logitech G413 TKL SE Tastiera Meccanica Gaming In offerta a 58,99 – invece di 84,99

sconto 31% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Logitech Mouse da gioco wireless LIGHTSPEED G703, sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, pesi regolabili, 6 pulsanti programmabili, lunga durata della batteria, compatibile con PowerPlay, PC/Mac – nero In offerta a 71,99 – invece di 119

sconto 40% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Logitech G Saitek Farm Sim Controller, pack Farming Simulator: volante, console di controllo, pedali del gas e del freno, intervallo di sterzo 900°, oltre 38 pulsanti, connessione USB, PC/Mac, Nero In offerta a 206,84 – invece di 289,99

sconto 29% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Mars Gaming MHH, Supporto per Cuffie con Morsetto, Regolabile, Rotazione a 360º In offerta a 8,99 – invece di 9,9

sconto 9% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

MARSGAMING MS7, Altoparlanti RGB, Bluethooth 5.0+Jack 3.5, Suono DSP 20W, Nero In offerta a 22,99 – invece di 24,5

sconto 6% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

MSI G2412 Monitor Gaming IPS 24″, FHD (1920×1080), 170 Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium, DP 1.2a, HDMI 1.4b CEC, Night Vision, Anti-flickr, Less Blue light In offerta a 159 – invece di 199

sconto 20% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

MSI Optix G251PF Monitor Gaming 24,5″, 16:9 (FHD) 1920×1080, Rapid IPS, 165Hz, 1ms (GTG), G-SYNC Compatibile, HDR 400, Regolabile in altezza e inclinazione, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm In offerta a 169 – invece di 349

sconto 52% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

MSI MAG ARTYMIS 274CP Monitor Gaming 27″ Curvo FHD (1920×1080), 165Hz / 1ms, FreeSync Premium, DisplayHDR 400 – DP 1.2a, HDMI, USB Type-C, VESA In offerta a 179 – invece di 362

sconto 51% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

MSI G2712 Monitor Gaming IPS 27″, FHD (1920×1080), 170 Hz, 1ms, DP 1.2a, HDMI 1.4b CEC, FreeSync Premium, Console Mode In offerta a 179 – invece di 229

sconto 22% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

MSI Optix MAG162V – Monitor Gaming Portatile 15,6? FHD (1920×1080), Pannello IPS , ultrasottile e leggero, versatile – USB Type-C e Mini HDMI In offerta a 189 – invece di 229

sconto 17% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

MSI G281UV 27,9 pollici 4K UHD Gaming Monitor – Pannello IPS 3840 x 2160, 60 Hz / 4ms GtG, FreeSync, 94% DCI-P3 Colour (10-Bit), DisplayHDR 400, Less Blue Light Premium – DP 1.2a, HDMI 2.0b In offerta a 269 – invece di 399

sconto 33% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

MSI Optix MAG301CR2 Monitor Gaming Curvo 30″, Display 21:9 (WFHD) 2560×1080, Frequenza 200Hz, 1ms, Pannello VA, FreeSync Premium, HDR Ready, VESA 75x75mm In offerta a 289 – invece di 399

sconto 28% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

MSI G321CUV 31.5″ Monitor Gaming Curvo, 3840×2160 (4K UHD), 60Hz / 1ms, angolo di visione di 178°, HDR Ready, Anti-sfarfallio, VESA In offerta a 299 – invece di 449

sconto 33% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set – Nintendo Switch In offerta a 37,11 – invece di 59,99

sconto 38% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Dark Souls Remastered – PlayStation 4 In offerta a 18,78 – invece di 19,99

sconto 6% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Metroid Dread – Videogioco Nintendo – Ed. Italiana – Versione su scheda In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Oversteel – Sedia da gaming professionale ULTIMET, similpelle, braccioli 2D, regolabile in altezza, schienale reclinabile a 180°, molle a gas classe 3, fino a 120Kg, grigio In offerta a 139,99 – invece di 174,95

sconto 20% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Oversteel ULTIMET – Sedia da gaming professionale, tessuto traspirante, braccioli 2D, regolabile in altezza, schienale reclinabile a 180º, pistone a gas di classe 3, fino a 120 kg, nero e bianco In offerta a 139,99 – invece di 179,95

sconto 22% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Oversteel – Sedia da gaming professionale ULTIMET, similpelle, braccioli 2D, regolabile in altezza, schienale reclinabile a 180°, molla a gas classe 3, fino a 120Kg, colore rosso In offerta a 139,99 – invece di 174,95

sconto 20% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Philips 241V8L Monitor 24″ LED VA Full HD, 1920 x 1080, Gaming Adaptive Sync, 75 Hz, HDMI, VGA, Attacco VESA, Nero In offerta a 84,99 – invece di 142

sconto 40% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Philips 241E1SC 24″ Monitor Curvo AMD Freesync 75 Hz LED VA FHD, 4ms, 3 Side Frameless, Low Blue Mode, Flicker Free, HDMI, VGA, VESA, Nero In offerta a 104,99 – invece di 179

sconto 41% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Philips 271V8L Monitor 27″ LED VA Full HD, 1920 x 1080, Gaming Adaptive Sync, 75 Hz, HDMI, VGA, attacco VESA, Nero In offerta a 109,99 – invece di 169

sconto 35% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Philips 27M1N3200ZA Gaming Monitor Momentum, 27″, IPS, FHD 1920×1024, 165Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium, 2xHDMI, Display Port, Speakers integrati, regolazioni ergonomiche, colore nero. In offerta a 159,99 – invece di 325,9

sconto 51% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Philips 327E8QJAB Monitor da 32″, Gaming AMD Freesync, Full HD 1920 x 1080 a 75 Hz, LED IPS, Flicker Free, Audio Integrato, HDMI, Display Port, Vga, Vesa, Nero In offerta a 179,99 – invece di 279,9

sconto 36% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Philips Evnia Gaming 27M1N3500LS 27 Pollici Qhd Monitor, 144Hz, Va, 1Ms, Smart Image Hdr, Altoparlanti, Low Input Lag 2560 X 1440, 144 Hz, 250 Cd/M² Hdmi 2.0, Dp 1.4, Nero, 27 pollici QHD In offerta a 199,99 – invece di 399,9

sconto 50% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Philips Evnia 27M1N5500ZA – 27 pollici QHD Gaming Monitor, 170Hz, Nano IPS, 1ms GTG, FreeSync Premium, altoparlanti, USB Hub (2560 x 1440 @ 170Hz, HDR400, HDMI 2.0 / DP 1.4 / USB 3.2) In offerta a 279,99 – invece di 489,9

sconto 43% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Philips Monitors Philips 345E2Ae Monitor Da gioco Wqhd, 75 Hz, 4 Ms, Adaptivesync, 3440 x 1440, Hdmi, Displayport, Nero, 34″ In offerta a 299,99 – invece di 394,9

sconto 24% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Philips Monitor Curvo 49″, 499P9H, Gaming Superwide 32:9, risoluzione 5120 * 1440, Adaptive Sync, HDR 400, Multiview con KVM Switch integrato, Docking station USB-C, Microfono, Low Blue, Vesa, Nero In offerta a 999,99 – invece di 1249

sconto 20% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Cuffie VR all-in-one PICO 4 da 128 GB In offerta a 369 – invece di 429

sconto 14% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

PICO 4 – Headset VR multifunzione – 256GB In offerta a 439 – invece di 499

sconto 12% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Razer Cynosa Lite – Tastiera da Gioco Essenziale (Programmabile, Illuminazione RGB, Tasti di Gioco, Roll-Over a 10 Tasti, Resistente agli Schizzi) Layout IT | Nero In offerta a 23,99 – invece di 49,99

sconto 52% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Razer Basilisk X Hyperspeed Mouse da gioco senza fili, tecnologia Hyperspeed, sensore ottico avanzato 5G e 6 pulsanti configurabili, batteria a lunghissima durata, Nero In offerta a 39,99 – invece di 74,99

sconto 47% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Razer Seiren Mini (Mercury) – USB Microfono a condensatore da Streaming Ultra-Compatto (Schema di rilevamento supercardioide, Solido Supporto inclinabile, Supporto Antiurto Integrato) Blanco In offerta a 39,99 – invece di 59,99

sconto 33% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Razer Cynosa V2 – Tastiera da Gioco a Membrana (Tastiera con Tasti soft spring-loaded, Tasti Multimediali, gestione dei cavi, Programmabile, Illuminazione RGB) Layout IT | Nero In offerta a 45,99 – invece di 69,99

sconto 34% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Razer Kraken V3 – Cuffie da Gioco USB Cablate con Razer Chroma RGB (Driver TriForce in Titanio da 50 mm, THX Spatial Audio, Microfono Cardioide Rimovibile Razer HyperClear, Chroma RGB) Nero In offerta a 69,99 – invece di 119,99

sconto 42% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Razer Kraken Kitty Edition – Cuffie USB con Orecchie da Gatto Razer e Chroma (Illuminazione Reattiva allo Streaming, Microfono con Funzione di Cancellazione Attiva del Rumore) Quartz Rosa In offerta a 109,99 – invece di 169,99

sconto 35% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Razer BlackShark V2 Pro – Cuffie da Gioco Esports Premium Senza Fili (Cuffie Wireless con Driver da 50 mm, Microfono SuperCardioide HyperClear, Tecnologia HyperSpeed Wireless) Nero In offerta a 119,99 – invece di 209,99

sconto 43% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Razer BlackShark V2 Pro – Cuffie da Gioco Esports Premium Senza Fili (Cuffie Wireless con Driver da 50 mm, Microfono SuperCardioide HyperClear, Tecnologia HyperSpeed Wireless) Mercury Bianco In offerta a 119,99 – invece di 219,99

sconto 45% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode In offerta a 149,9 – invece di 269

sconto 44% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 53,99 – invece di 87,99

sconto 39% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53), Curvo (1000R), 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 239,9 – invece di 379

sconto 37% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C32G53), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 269,9 – invece di 399

sconto 32% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker Free In offerta a 359,9 – invece di 491,01

sconto 27% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C27G73), Curvo (1000R), 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, PBP In offerta a 519,9 – invece di 679

sconto 23% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G6 (S27BG652), Curvo (1000R), 27”, 2560×1440 (WQHD), Piattaforma Smart TV, HDR600, VA, 240 Hz, 1ms, Freesync Premium Pro, HDMI, USB, DP, Casse Integrate, HAS, Pivot In offerta a 549,9 – invece di 682,4

sconto 19% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Aerox 3 Onyx (2022) – Mouse da gaming super leggero – Sensore ottico TrueMove Core da 8.500 CPI – Ultraleggero solo 59g Design impermeabile In offerta a 34,99 – invece di 69,99

sconto 50% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Steelseries Rival 3 Wireless, Mouse Da Gioco Wireless, Oltre 400 Ore Di Autonomia, Dual Wireless 2 -4 Ghz E Bluetooth 5.0, Nero In offerta a 37,99 – invece di 59,99

sconto 37% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Apex 3 – Tastiera da Gaming RGB, Illuminazione RGB a 10 Zone, Poggiapolsi Magnetico di Alta Qualità, PC Layout Italiano (QWERTY) In offerta a 54,99 – invece di 79,99

sconto 31% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx (2022) – Mouse da gaming super leggero – 68g Design resistente all’acqua – 200 ore di durata della batteria In offerta a 59,99 – invece di 109,99

sconto 45% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Aerox 5 Wireless Mouse da gaming – Ultra leggero 74 g – 9 pulsanti – Bluetooth/2,4 GHz – batteria da 180 ore – IP54 resistente all’acqua – PC/MAC – FPS, MOBA, Battle Royale In offerta a 89,99 – invece di 149,99

sconto 40% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Arctis 7P+ – Wireless Cuffie da gaming – 2.4 GHz senza perdite – 30 ore di durata della batteria – Per PS5, PS4, PC, Mac, Android e Switch – Bianco In offerta a 119,99 – invece di 199,99

sconto 40% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Arctis Nova 7 – Cuffia wireless multi-sistema da gioco e mobile – Sistema acustico Nova – 2,4 GHz e Bluetooth simultaneo – Batteria da 38 ore – USB-C – PC, PlayStation, Switch In offerta a 149,99 – invece di 1000

sconto 85% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless – Cuffia da gaming multi-sistema – Driver Hi-Fi Premium – Cancellazione attiva del rumore – Infinity Power System – PC, PS5, PS4, Switch, Mobile In offerta a 299,99 – invece di 379,99

sconto 21% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Trust Trino Webcam HD con Microfono Incorporati, 1280 x 720, USB 2.0, Video Camera per PC con Pulsante Foto, Supporto Universale, per Mac, Windows, Laptop, Computer, Teams, YouTube, Zoom – Nero In offerta a 8,99 – invece di 29,99

sconto 70% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Trust Yvi FX Mouse Wireless con Illuminazione LED, 800-1600 DPI, 2,4 GHz, Portata di 8 m, Microricevitore USB Riponibile, Mouse Senza Filo per PC / Laptop / Portatile / Mac – Rosa In offerta a 10,99 – invece di 18,99

sconto 42% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Trust Taro Set Tastiera e Mouse Cablati USB, Layout Italiano QWERTY, per PC/Laptop/Notebook Mac/Windows, Cavo di 1.8 Metri, Tastiera Resistente ai Liquidi, Ergonomico, Nero In offerta a 16,99 – invece di 17,99

sconto 6% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Trust Verto Mouse Verticale Wireless, Ergonomico senza Filo, 800/1200/1600 DPI, Microricevitore USB, 2.4GHz, 6 Pulsanti per PC, Computer, Portatile, Mac – Nero In offerta a 19,99 – invece di 29,99

sconto 33% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Trust Arys Soundbar PC, 12 W, Casse PC, Alimentazione USB, Jack 3,5 mm, Barra Audio, Altoparlanti per Computer, Portatile, TV, Tablet, Smartphone – Nero In offerta a 20,99 – invece di 25,99

sconto 19% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gxt 1160 Vero Webcam Full Hd 1080P Con Microfono Integrato, Nero In offerta a 18,99 – invece di 59,99

sconto 68% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 232 Mantis Microfono USB per Streaming, Shock-Mount, Filtro Pop e Treppiede, per PC, PS4 e PS5, Nero In offerta a 23,99 – invece di 39,99

sconto 40% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming Casse PC 2.0 GXT 609 Zoxa, 12W, Altoparlante Stereo, 6 Modalità di Illuminazione RGB, Alimentazione via USB, Set di Altoparlanti per PC, Computer, Desktop, Laptop, Portatile – Nero In offerta a 24,99 – invece di 29,99

sconto 17% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficiale PlayStation, Over-Ear, Microfono Ripiegabile e Archetto Regolabile, Jack Audio 3.5 mm, Cuffie Gaming Cablate – Nero In offerta a 27,99 – invece di 49,99

sconto 44% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 620 Axon Soundbar Illuminata RGB 12W, Alimentazione USB, 3.5mm AUX, Altoparlanti, Casse PC per Computer, Laptop, Smartphone, Tablet, TV – Nero In offerta a 27,99 – invece di 34,99

sconto 20% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Cuffie Gaming, Grigio, Standard In offerta a 29,99 – invece di 49,99

sconto 40% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 488 Forze-B Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficiale PlayStation, Over-Ear, Microfono Ripiegabile e Archetto Regolabile, Jack Audio 3.5 mm, Cuffie Gaming Cablate – Blu In offerta a 29,99 – invece di 49,99

sconto 40% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 619 Thorne Soundbar PC Illuminata RGB, 12W, Casse PC, Stereo Speaker con Illuminazione Regolabile, Alimentazione USB, Jack AUX 3.5 mm, Altoparlanti per Computer, Laptop, TV – Nero In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust GXT 414 Zamak Cuffie Gaming Over Ear per Playstation 4, Xbox One, PC, Laptop e Nintendo Switch, Potenti Unità Altoparlanti Attive da 53 mm, Nero In offerta a 36,99 – invece di 74,99

sconto 51% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 498 Forta Cuffie Ecosostenibile PS5 e PS4 con Licenza Ufficiale PlayStation 5, Over-Ear, Cavo da 1,2 m, Microfono Staccabile, Jack Audio 3.5 mm, Cuffie Gaming Cablate – Nero In offerta a 39,9 – invece di 49,99

sconto 20% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Sistema Altoparlanti Surround 5.1 GXT 658 Tytan, Nero, Unico In offerta a 109,99 – invece di 129,99

sconto 15% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 708B Resto Sedia Gaming, Sedia 360° con Cuscini Rimovibili, Regolabile in Altezza, Sedia Girevole da Scrivania per PC, Ufficio, per Gioco ? Blu In offerta a 137,99 – invece di 179,99

sconto 23% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 708W Resto Sedia Gaming, Sedia 360° con Cuscini Rimovibili, Regolabile in Altezza, Sedia Girevole da Scrivania per PC, Ufficio, per Gioco ? Bianco In offerta a 137,99 – invece di 179,99

sconto 23% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming Sedia da Gaming illuminata LED RGB GXT 716 Rizza – Sedia PC Ergonomica Regolabile con 350 Colori, Totalmente Girevole, con Cuscini Removibili – Nero In offerta a 199,99 – invece di 249,99

sconto 20% – fino a 5 set 23

Click qui per approfondire

Capitain Tsubasa: Rise Of New Champion In offerta a 18,99 – invece di 59,99

sconto 68% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

One Piece: Pirate Warriors 4 – PlayStation 4 In offerta a 19,99 – invece di 29,99

sconto 33% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Dragon Ball Z: Kakarot – Xbox One, 12 anni+ In offerta a 27,88 – invece di 69,99

sconto 60% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Dragon Ball Z: Kakarot PS5 In offerta a 27,89 – invece di 29,99

sconto 7% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).