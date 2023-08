Il sensore Meross rileva le perdite d’acqua ed compatibile anche con HomeKit

Nell’era dell’automazione e della connettività intelligente, la sicurezza della casa è diventata una priorità sempre più importante per tutti gli utenti. fortunatamente la tecnologia sta continuamente evolvendosi in questo settore, tanto che oggi esistono innumerevoli soluzioni, anche particolarmente economiche. E’ il caso di questo rilevatore di perdite d’acqua Meross.

Il cuore del Sensore di Perdite d’Acqua Meross è la sua capacità di monitorare e rilevare perdite d’acqua in tempo reale. Occorre premettere che questo dispositivo richiede l’hub di Meross per funzionare, e risulta estremamente versatile, compatibile con numerose piattaforme, come HomeKit, SmartThings. Una volta configurato, il sensore è in grado di inviare avvisi direttamente allo smartphone in caso di rilevamento di perdite d’acqua.

Un aspetto distintivo del Sensore di Perdite d’Acqua Meross è la sua versatilità. Se sia possiede già un Hub Meross in casa, che sia compatibile con HomeKit,è possiubile condividere l’Hub con il sensore di perdite d’acqua e altri prodotti compatibili. Questa flessibilità consente a un singolo Hub di controllare fino a 16 dispositivi Meross.

Il Sensore di Perdite d’Acqua Meross non si limita solo al monitoraggio passivo. Offre anche opportunità di automazione intelligente attraverso diverse modalità. Ad esempio, le automazioni tramite HomeKit: grazie al supporto HomeKit, è possibile aggiungere il sensore alla propria app Casa e configurare automatismi che collegano i dispositivi HomeKit. Ad esempio, se viene rilevato un allagamento, è possibile spegnere automaticamente una presa intelligente.

Ovviamente, questo sensore trova applicazione in un’ampia varietà di scenari domestici. La sua dimensione compatta e la resistenza all’acqua (grazie al design sigillato IP67) lo rendono ideale per ambienti come bagni, scantinati e vasche per pesci. Si tratta di un sensore che offre protezione a 360 gradi, contribuendo a mantenere la casa al sicuro da eventuali perdite d’acqua.

Ovviamente, il sensore è progettato per per essere impermeabile e antipolvere, consentendo il funzionamento senza problemi anche in ambienti umidi. fornisce alta sensibilità e garantisce il rilevamento delle perdite, evitando falsi allarmi. Quando viene superato un determinato livello d’acqua, il sensore emette un allarme e rimane attivo, consentendo un intervento rapido.

Il costo è di poco superiore a 20 euro, anche se spesso su Amazon è possibile selezionare un coupon sconto. Come già anticipato, per il corretto funzionamento è necessario disporre dell’Hub Meross: trovate la versione comprensiva di hub a questo indirizzo per pochi euro in più.