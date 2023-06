Amazon Prime Gaming, ecco i bonus videogiochi in regalo per il Prime Day

Fino all’11 luglio i clienti Amazon Prime possono ricevere dei bonus ogni settimana su vari giochi tra cui Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight Showdown, e Star Wars Il Potere della Forza: l’offerta fa parte del pacchetto che l’azienda sta preparando in occasione del Prime Day in arrivo e consente a tutti i videogiocatori di ottenere dei vantaggi in gioco semplicemente perché iscritti ad Amazon Prime.

Ci sono decine di motivi per cui varrebbe la pena sottoscrivere l’abbonamento, e a questi ora si aggiungono i bonus garantiti da Amazon Prime Gaming.

Cosa offre Amazon Prime Gaming

Questo servizio che l’azienda chiama “La casa di Amazon Prime per i gamer” già di base permette infatti di ottenere ogni mese dei premi esclusivi tra cui un abbonamento a Twitch.tv, giochi e bottini di gioco, tutto gratuitamente.

In questo modo i videogiocatori possono salire di livello con armi, personaggi, skin, boost, potenziamenti e altro ancora, oltre ad ottenere l’accesso ai nuovi giochi che resteranno disponibili per tutto il periodo di abbonamento Prime.

Come provare gratis Amazon Prime Gaming

Basta registrarsi per ottenere giochi e premi fin da subito, e chi non ha mai sottoscritto l’abbonamento ad Amazon Prime può beneficiare della prova gratuita di 30 giorni per accedere subito a tutti i vantaggi dell’abbonamento, videogiochi inclusi, e decidendo poi se pagare i 4,99 € mensili al termine del periodo di prova.

Come ottenere i bonus di Amazon Prime Gaming

Per richiedere i bonus è sufficiente collegare il proprio gioco: a quel punto il premio sarò disponibile all’interno del gioco. E in quanto membri Prime, i videogiocatori ottengono nuovi giochi per PC ogni mese.

I bonus del Prime Day 2023

Da oggi e fino al Prime Day, abbonandosi ad Amazon Prime sarà possibile riscattare una collezione speciale di giochi e oggetti.

Nello specifico l’abbonamento darà diritto a:

il gioco completo Baldur’s Gate II Enhanced Edition

5 salti di grado in Overwatch 2

Bundle Track Rivals in Call of Duty Warzone

il gioco completo Prey

In aggiunta, tra i benefici disponibili a breve:

il gioco completo Diablo IV

il gioco completo Star Wars: The Force Unleashed

ricerca con partner limitati in Pokémon Go

il gioco completo Shovel Knight

Di più su Amazon Prime Gaming

Per saperne di più su Amazon Prime Gaming vi invitiamo a visitare direttamente la pagina ufficiale del servizio cliccando qui.

Tutto quel che c’è da sapere su Amazon Prime lo trovate scritto in questo articolo.

Per quanto riguarda il Prime Day 2023, qui trovate gli sconti e le promo di cui approfittare subito, qui tutti gli sconti, le novità e le promo già attive, mentre tutto quello che c’è da sapere è stato spiegato in questo articolo.