Annunciati OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G

OPPO ha annunciato nei giorni scorsi il lancio ufficiale dei suoi ultimi smartphone della serie Reno: OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G. Si tratta di smartphone che entrano nel nostro mercato con caratteristiche di spessore. Ecco esattamente quali e tutte le promo di lancio.

OPPO Reno10 Pro 5G (che abbiamo recensito a questo indirizzo) e OPPO Reno10 5G sono stati progettati all’insegna della portabilità, grazie a un design sottile e leggero e al corpo curvato in 3D per entrambi i modelli. Questo espediente li rende visivamente più sottili offrendo al tempo stesso una presa più comoda.

Sulla parte posteriore di entrambi i device è stata utilizzata una tecnica avanzata di fusione per creare un design bicolore intorno alla fotocamera, utilizzando materiali in vetro e metallo. La parte superiore di questa area ospita la fotocamera principale, mentre la metà inferiore è dedicata alla Telephoto Portrait Camera e alla Ultra Wide-angle Camera da 112°.

Quanto al frontale, i dispositivi accolgono uno schermo curvo 3D da 120Hz con un rapporto del 93%. Le cornici sono davvero sottili, con un bordo inferiore di 2,32 mm e i bordi di sinistra e destra di 1,57 mm. Lo schermo è da 6,7 pollici e supporta 1 miliardo di colori.

Quanto al versante multimediale, OPPO Reno10 Pro 5G presenta un set di fotocamere posteriori con sensore principale IMX890 da 50 MP, Telephoto Portrait IMX709 da 32 MP e Ultra Wide-angle Camera IMX355 da 8 MP da 112°. La fotocamera anteriore per selfie da 32 MP invece, è dotata di un sensore aggiuntivo IMX709.

OPPO Reno10 5G invece, presenta un ampio sensore da 64 MP da 1/2 pollice sulla sua fotocamera principale e una Telephoto Portrait Camera con sensore IMX709 da 32 MP.

In termini di batteria, OPPO ha introdotto sulla serie Reno10 la tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 80W; questo vuol dire che OPPO Reno10 Pro 5G può essere caricato al 100% in circa 28 minuti. Grazie alla tecnologia SUPERVOOC S, la batteria da 4.600 mAh è in grado di garantire circa 1,5 giorni di utilizzo a piena carica.

Il modello non Pro, invece, è dotato di ricarica 67W SUPERVOOC Flash Charge, che ricarica la batteria da 5.000mAh al 100% in circa 47 minuti.

Il modello standard gode della piattaforma Snapdragon 778G 5G, mentre il modello Pro è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 7050. In termini di memoria, OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G sono entrambi dotati di supporto per la tecnologia OPPO RAM Expansion grazie al quale il telefono può convertire temporaneamente lo spazio ROM inutilizzato in un massimo di 12GB di RAM.

Prezzi e disponibilità

OPPO Reno10 5G lo si compra a 499,99€, mentre OPPO Reno10 Pro 5G costa 649,99€.