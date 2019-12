Per Amazon Echo Dot è ancora Black Friday: 24,99 euro e vi arriva per Natale

Amazon Echo Dot è ancora in sconto. Sappiamo che non è una novità visto che si tratta di un prodotto top del Black Friday proposto ad un prezzo da regalo. La novità sta nel fatto che se anche avete perso l’occasione nel Black Friday ancora oggi lo potete comprare (quasi) al prezzo minimo: 24,99 euro, invece che 59,99 euro e lo ricevete anche prima di Natale: la disponibilità è tornata al 19 Dicembre

L’occasione è interessante per tutti coloro che vogliono avere un dispositivo per la domotica in grado di controllare tantissimi dispositivi compatibili con Alexa e anche direttamente le nuove lampade Philips Hue. Con questo piccolo dispositivo, recensito da Macitynet qui, di fatto ci si mette in casa infatti un altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri della serie Echo permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo smart, una volta installato non si dovrà fare altro, visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati in Echo Dot, Amazon Alexa è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri.

Come accennato durante Echo Dot è stato un “top” del Black Friday con decine di migliaia di pezzi venduti grazie ad un prezzo stracciato (19,99 euro). È poi andato esaurito e Amazon prometteva la spedizione solo in gennaio. Ora, fatti i rifornimenti, Amazon Echo Dot è ancora in fortissimo sconto 24,99 euro, circa il 60% meno del prezzo ufficiale che è di 59,99 euro è in consegna dal 19 Dicembre. E avrete sempre tempo di restituirlo fino al 31 gennaio.

