Per Elon Musk qualsiasi azienda senza Tesla Semi perderà

Oltre le automobili, nella visione di Elon Musk e Tesla il camion tutto elettrico Semi ha un ruolo fondamentale per rendere il pianeta più pulito, tanto che il CEO non solo prevede una domanda incredibilmente elevata da parte delle aziende, ma anticipa anche che le società saranno costrette ad adottarlo, in caso contrario sono destinate a rimanere indietro e perdere.

L’instancabile imprenditore ha già evidenziato i vantaggi in termini di costi di gestione, sicurezza, autonomia e prestazioni di Tesla Semi rispetto ai camion diesel. Durante la presentazione dell’ultima trimestrale Musk è entrato ancora più nei dettagli.

A suo dire il costo complessivo di trasporto per tonnellata per miglio è migliore dei camion diesel. Pur non offrendo numeri o stime Musk aggiunge che «Qualsiasi azienda che non adotterà Semi elettrico perderà. Non è una cosa soggettiva».

Dalle dichiarazioni si evince che risparmi e vantaggi saranno talmente superiori rispetto ai camion diesel che le società di trasporto non potranno fare altro che sostituirli con Tesla Semi. Anche se attualmente i camion rappresentano solo l’1% dei veicoli su strada producono circa il 20% delle emissioni di gas di scarico complessive.

Dalle percentuali indicate da Musk alla consegna dei primi Semi emerge il ruolo centrale del camion elettrico nella visione di Tesla di elettrificare tutti i trasporti, persone e merci, per salvaguardare il pianeta. Per sottolineare questo aspetto Lars Moravy, vicepresidente Vehicle Engineering di Tesla mostra in un post su X a confronto le rilevazioni di emissioni pre-Covid e quelle praticamente azzerate durante il lockdown.

Nel messaggio il dirigente spiega che non occorre sforzarsi per immaginare come sarà il futuro senza veicoli a combustione su strada: basta osservare l’incredibile riduzione di smog ed emissioni registrati nei periodi di lockdown. Questo risultato ottenuto in circostante straordinarie secondo Moravy si potrà raggiungere realmente ogni giorno, naturalmente se tutti comprassero Tesla.

More EVs on the road means quieter cities & highways Also, less polluted air that you & your kids breathe in — Tesla (@Tesla) October 25, 2024

Con auto e camion Tesla in circolazione il dirigente prevede città e autostrade più pulite e silenziose. In un altro post su X Moravy anticipa che Tesla Semi sarà prodotto e arriverà in quantità di massa a breve «L’abbiamo reso così avvincente che chiunque non lo utilizzerà rimarrà indietro».

Trasporto persone e merci, settori ed esigenze molto diversi, ma la strategia di Tesla per il dirigente non cambia «L’obiettivo di Tesla è creare prodotti che le persone amano, o in questo caso, aziende di trasporto merci pesanti». Ricordiamo che finora Tesla Semi è stato prodotto e testato in quantità limitate con alcuni partner, tra cui Pepsi.

La produzione aumenterà significativamente verso la fine del 2025 quando sarà completata la prima fabbrica Semi, in costruzione non distante da Gigafactory Nevada: a pieno regime sarà in grado di sfornare 50mila Tesla Semi all’anno.

