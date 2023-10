Sveglia digitale Xiaomi e luce notturna tutto-in-uno ora in sconto

Vi piacerebbe poter mettere una sveglia sul comodino che sia ampiamente personalizzabile e che, allo stesso tempo, possa essere utilizzata anche come luce notturna? Allora in tal caso approfittate dell’offerta attualmente in corso su quella di Xiaomi, un modello che risponde a queste caratteristiche e che al momento può essere acquistata risparmiando il 30%.

Dal look elegante e minimale, è alimentata da una batteria ricaricabile da 1.500 mAh ed è dotata di memoria in modo tale da non dover reimpostare sveglie e orario qualora dovesse scaricarsi prima di essere ricaricata (tramite USB).

Si possono impostare diverse sveglie, separando quella dei giorni lavorativi da quella per il weekend, e si possono impostare 18 diverse suonerie in modo da poter scegliere quella più gradevole per il proprio risveglio.

Si può regolare l’intensità luminosa e il volume della sveglia, che ha una potenza massima di 120 dB in modo da riuscire a svegliare anche chi ha il sonno profondo. E col pulsante è anche possibile posticiparla di 5 minuti in modo da non rischiare di riaddormentarsi per chi ha piacere a stare qualche minuto in più nel letto prima di alzarsi.

L’orario cambia automaticamente con l’ora legale, e c’è un promemoria che ricorda l’utente di ricaricarla quando sta per scaricarsi.

Di dimensioni pari a circa 15 x 8 x 4 centimetri, è disponibile in quattro diverse varianti di colore: nera, gialla, bianca e verde.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 30,60 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 30% andando a spendere soltanto 21,42 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.